USC miapil sa pagbansay sa quality assurance

NAPILI ang University of San Carlos (USC) uban sa 29 nga laing nag-unang mga institusyon sa edukasyon sa Southeast Asia alang sa sunodsunod nga pagbansay alang sa quality assurance nga gipasiugda sa pipila ka mga nasud. Gipadala sa USC si Irish Tejero-Dakay, tig-abag sa pangulo alang sa quality assurance (QA), harun moapil gikan sa Module 1 sa programang ASEAN QA didto sa Kuala Lumpur, Malaysia sa miaging Febrero 20 hangtud 24. Hiniusang inisyatiba ang ASEAN QA sa German Academic Exchange Service, German Rectors’ Conference, ug University of Potsdam sa Alimanya, uban sa mga nakaabag niini sa habagatang sidlakang Asya ug Uropa. Lakip niini ang ASEAN Quality Assurance Network, ASEAN University Network, European Association for Quality Assurance in Higher Education, ug ang Regional Centre for Higher Education and Development. Katuyoan sa proyekto nga mapalig-on ang katakos sa internal ug external quality assurance pinaagi sa panaghisgot ug pagbansay sa QA professionals. Tumong sab niini ang pagbaton og pagsalig tali sa mga unibersidad ug sa pagduso sa pakig-ambit sa mga maayong binuhatan sa natad sa QA. Napili ang USC alang sa programa uban sa 29 nga gikan sa 200 ka mga aplikante base sa mga proyektong institusyonal sa unibersidad. Gisugdan kini sa usa ka high level visit sa Potsdam sa Germany pagka-Nob. 7-11, 2016. Niuban si USC president Fr. Dionisio M. Miranda, SVD uban sa mga pangulo ug lu­yong pangulo sa mga unibersidad gikan sa siyam ka mga nasud sa Southeast Asia atol sa lima ka adlawng kalihokan. Gituki nila ang mga hagit ug ang papel nila nga mga nangulo sa kinatibuk-ang quality assurance, matod ni Dakay. Gibahin ang proyekto sa upat ka mga module nga nag­langkob og mga workshop ug mga conference nga motuki sa higher education systems, pagpalig-on sa pag-ila nila sa mga kurso, ug paghiuyon sa mga polisiya alang sa quality deve­lopment. Nakatakda ang Module 1, 3 ug 5 nga ipahigayon sa Southeast Asia, samtang ang Module 2 sa Potsdam, ug ang Module 4 pinaagi sa online. Makigbahin si Dakay nga gilangkoban sa Module 1 ang “Designing Effective Quality Management Systems in Higher Education Institutions.” Nasinati niya sa mga workshop ang nagkalainlaing mga gipaambit sa mga batid gikan sa Uropa ug Asya. Kadaghanan ang kurso, siya midugang, naglangkob sa pagbinayloay ug pakig-ambit sa mga kasinatian nila sa QA. Nasugdan na sab daan ng Module 4, nga naglangkob sa Information Management, samtang didto sila sa Kuala Lumpur ug gipadayon pinaagi sa distance learning. PR

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 21, 2017.

