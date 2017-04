Basil: John Lloyd nagpatukod og beach house

MANILA- Matod sa akong reliable source, kanunay makita si John Lloyd sa usa ka class nga beach resort sa Nasugbu, Batangas tungod kay nagpatukod kini og beach house sa Tali Beach.

Sikat ang Tali Beach tu­ngod kay daghang celebrities ang nanag-iya og beach house didto that includes Niño Muhlach ug naka-stay na ako sa beach house ni Onin sa Tali Beach og one night.

Well, deserved naman ni John Lloyd na magkaroon ng balay-bakasyunan para kung wala siya'y work, drive lang siya to Nasugbu and then magtampisaw sa beach although dili white sand ang beach didto pero tsika na rin.

Pero unsa kining akong nadunggan nga usahay, makita nga kuyog ni John Lloyd ang iyang ex nga si Angelica Panganiban nga nagsu-supervise sa gipatindog nga beach house?

Nagkabalikan ba sila?

Basta ang alam ko, after nila mag-break, they remained friends ug siguro gipakita lang ni John Lloyd kang Angelica ang fruit of his labor ug happy si Angelica tungod kay may napaingnan ang sapi ni Lloydie.

Puwede sad nga magkasosyo ang mag-ex sa maong beach house.

Aba, dako kaayo ang abang sa beach house huh overnight stay pa lang libu-libo na ang bayad. Mas malamang, magkasosyo silang duha.

Pero kon nagkabalikan sila and then conjugal property nila kini, well, mas maayo.

Anyway, di pa naman tapos ang summer. May plano akong mobalik sa Tali Beach og mahibaw-an nato kon asa dapita nahimutang ang beach house ni John Lloyd, basta molusok ka pa bago mo marating ang dagat pero ang mga balay nasa gilid-gilid lang sa pangpang.

May nakapagtsika pa nga sa akin nga ang usa ka glass beach house nga nahimutang haduol sa dagat gipanag-iya sa usa ka ex-president sa Pinas. Yes, very sosyal ug prominent ang mga nanag-iya og beach house sa Tali Beach.

○ ○ ○

Human sa break-up nila ni Luis Manzano, move on na move on na si Angel Locsin. In fact kaniadtong Holy week, nasa Hong Kong siya ug may ka-date. Dapat lang buksan og usab ni Angel ang iyang kasing-kasing og ma-in-love tungod kay ang iyang ex nga si Luis Manzano, kita nyo naman, super inlababo kang Jessy Mendiola og bisan sa game show mismo ni Luis, wala na sila'y gitago og makita ang super sweet sila ug kulang na lang hantikon sila.

Pero how true nga ang ka-date ni Angel Locsin sa HK kaniadtong Holy Week mao ang ex ni Bea Padilla nga si Niel Arce?

Although dugay nang buwag si Bela ug Niel. Usa ka businessman si Niel. Nanag-iya ang pamilya ni Niel og ice cream and dairy products og movie producer sad kinis Niel.

Nahinumduman ko, kaniadtong mag-dyowa pa sila si Bela og Niel, super social ang arrive ni Bela ilabi na kon mo-attend siya og awards night tungod kay ang iyang mga gowns, super sa ganda og super mahal.

Anyway, masyado pang sayo kung sasabihin natin nga si Niel Arce na ang gipuli ni Angel kang Luis og si Angel na ang gipuli ni Arci kang Bela pero kon moabot ang time nga maging sila na officially, okey lang, wala silay matatapakan kay bisan si Bela morag may something na sad sila ni Zanjoe Marudo.