Tambagi ko Noy Kulas: Puppy love

Dear Noy Kulas, Mag-fourth year ko karon next school year sa junior high school. Tagoa lang ko sa ngan nga Juney. Ang akong problema ang akong feeling sa usa sa among teachers. Dalaga pa ni siya ug di pa dugay nag-teach. Sa iyang da­ting di katuohan nga maestra na siya kay bata pa kaayo siya tan-awon. Suod mi kay na-teacher siya nako sa usa ka subject namo. Mag text text gani mi until now. Kay lagi cute siya, bright ug caring, wa siya kahibawo na-develop ang akong feeling para niya. Mingawon na ko kon di siya maka text. Ang pait pa, Noy, kay naa silay uyab. Unya kon kaslon kuno siya, naa koy role. Kasakit paminawon. Unsa kahay akong buhaton no aron makalugwa ning akong feeling? Wa na koy tarong katug usahay kay nahasol ko. Tinud-anay kaha ning akoang feeling para niya? JUNEY Juney, Kitang tanan sa ingon niana moagi og ingon niana. Magtuo kitang real na nga feeling, pero diay molabay ra. Mag-usab usab, magbalhin balhin. Basin naingon ana ka kay ang imong maestra buotan ug maayo nimo. Giganahan ka sa klase sa atensyon nga iyang gihatag nimo. Dugangan pa nga maayo siya og nawong ug na-impress ka sa iyang giingon nimong pagka bright. Ayaw pagpalabi sa imong gibati kay I’m sure, way malis­ya ang imong maestra sa iyang gipakitang pagtagad kanimo. Hinigala ra na iyaha nimo. Iyang pagtagad nimo hayan inigsuon, isip manghod ka niya. Busa ayaw butangi og malisya. Paglingawlingaw aron di ka magsigeg huna-huna niya. Summer man ron. Kon makalugar ka og bakasyon uban sa imong pamilya or mga higala, buhata ni. Unya pugngi ang imong kaugalingon sa pag communicate niya. In due time, makamatngon ka na lang nga ang imong pagbati alang niya, nihupas niya. Pangitag babaye nga sama nimo og edad kon gusto kang makauyab. Ayaw sa maguwang ra kaayo nimo. NOY KULAS (kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 22, 2017.

