Daclan: Bela suwerte ni Echo sa Luck at First Sight

MOTOO ba mog swerte o lucky charm? Siguro sa mga mahilig manugal para maangkon ang kadaugan motoo gyud. Mao kini ang tema ug dagan sa istorya sa pelikula ni Jericho Rosales ug Bela Padilla. Usa ka sugarol sa casino ang papel ni Echo sa romantic movie "Luck at first sight." Nahimong daugan pirme ang Jericho sa matag sugal nga apilan ug si Bela matud pa niya ang nagdala og swerte kaniya. Sa primero wala motuo niini ang dalaga hangtud nga iya na lang gisakyan ang Echo. Sa ilang panag-uban, nagkasuod ug nagkarelasyon ang duha ug dinhi nagsugod ang malas nga miabot kanila. Wa damha mao kini ang makaguba sa ilang relasyon. Si Bela ang nagsuwat ug nagka-idea sa maong sugilanon mahitungod sa swerte, nahitabo kini sa dihang naa siya sa iyang sakyanan ug nadunggan sa radyo ang gihisgutan nga swerte. Mao nga diha sab niya nadevelop ang sugilanon sa swerte ug sa pelikula. Kauban nila dinhi silang Dennis Padilla, Cholo Barretto, Kim Molina, Thous Reyes, Issa Pressman ug Pj Indrinal. "Luck at First Sight" makita sa inyong paboritong sinehan karong Mayo, starring Jericho Rosales ug Bela Padilla sa VIVA Films ug sa direksyon ni Dan Villegas, ay'g saba! Bianca King ug sa iyang unang proyekto sa Kapamilya, sagol kulba ug kalipay ang iyang gibati labi na nga sugdan na ugma ang teleseryeng "Pusong Ligaw". Sa Kapuso gyud nagsugod ang karera ni Bianca King. Mahinomdoman usa siya sa leading lady ni Richard Guttierez niadtong 2004 sa sikat kaayong "Mulawin". Napulo ka tuig siyang Kapuso star, dayon miambak sa TV5 ug karon certified Kapamilya na. Ugma sugdan na ang "Pusong Ligaw" nga maglusad sa loveteam nilang Sofia Andres ug Diego Loyzaga ug ang unang serye ni Bianca King sa ABS-CBN. Kon naputos mo sa luha ug pagbakho sa pagtapos sa "The Greatest Love" lahi nga atake sa love story ang ato na usab nga manuntan karon sa Kapamilya gold. Ay'g saba! Si Pia Wurtzbach na gyud kaha ang modala sa papel nga Darna? Kay si Liza Soberano dili pa kaayo hingkod, si Jessy Mendiola usab morag daghan ang miingon nga dili bagay. Angayan sad silang Nadine Lustre ug Sarah Geronimo apan medyo mas daghan ang boto ni Miss Universe Pia Wurtzbach ang mahimong sunod nga "Darna". Kon si Pia ang pangutan-on dili kuno kini niya balibaran. Malipayon niyang dawaton ug isingit sa iyang mga eskedyul. Mao nga karon pa lang magpraktis na lang siyag syagit og "Darna". Ay'g saba!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.