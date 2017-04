Vallena: Pacer, sweeper

SA folding bike rides, daghan mi sagad. Duha kaniadto ang among ride. Nag-una ang Biyernes ug napun-an og Miyerkules. Ang among Miyerkules maoy long ride samtang ang among Biyernes, pangpamilya. Naa ra sa duol. Labing layo namong biyahe Mandaue City ug Talisay ra.

Sa mountain bike naa sab mi. Kadaghanan kami ra ang mag-organize. Dihay labing daghan, iya to sa akong mga higala nga administrator sa cebucycling. Wa ko makalimot sa ride namo kaniadto ni Paul Perez nga niabot mi og 56 nanungas sa bukid. Usa to sa mga Sinulog nga Dominggo.

Lain namong taas nga ride nga niabot mig 20 kapin mao ang climb sa Manipis, agi sa Talisay City ug lapos sa Tabonan. Mao to nga ride nga nakatilaw ko og bikog, diin maora kog kandila nga giugbok sa ka sakit. Nakahuman hinuon ko sa ride nga okay tungod sa intervention sa mga kauban.

Pacer, sweeper

Sa mga group ride, gikinahanglan ang pacer ug sweeper. Ang pacer maoy momintinar sa kakusog sa dagan sa mga biker. Siya ang agdon sa kahinayon ug kakusgon. Sa ato pa, siya ang mag-una. Kinahanglan iyang ikonsiderar ang speed sa tanang riders, isipon kinsa ang labing hinay ug labing bag-o sa grupo. Kinahanglan nga ang pacer kusgan sab.

Ang sweeper mao ang labing uwahi but gikinahanglan nga kusgan. Gikinahanglan nga duna siyay mga gamit sa biseklita aron makatabang siya kon dunay maplatan nga rider. If mahimo gani, dunay dala nga first aid kit. Ang sweeper mao say moseguro nga way mabiyaan.

Importante

Nganong importante ning duha sa ride? Alang kini sa maayo nga dagan. Sud sa pipila ka katuigan namong organize og ride, amo nang nakita ang kaepektibo niini sa mga emerhensya. Sama niadtong usa ka mountain biker nga na crash sa may Sityo Tanay sa Pulangbato. Wa masayod iyang mga kauban sa hitabo. Maayo gani kay amoang naagian ug natabangan sa mga tawo sa lugar nga dunay first aid kit.

Amo siyang giabayan sa ubos diin didto naghuwat iyang mga kauban. Giseguro namo nga luwas siya hangtod sa ubos. Di ba, kon duna pa silay sweeper bisan gamay ra sila, mapahibawo unta ang the rest of the group. Busa, sa bisan unsa nga ride, magpili mog pacer ug sweeper. Panagana lang ba.