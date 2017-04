BALAK: Ang mag-aawit nga wa hiilhi

ESTER TAPIA

Cebu City Hinay nga mipatigbabaw sa kawkaw sa mga uwak

Nga mibatog sa kilid sa rehas ang imong tingog,

Mag-aawit nga wa nako hiilhi.

Dinuyogan sa sista ang imong tingog puno

Sa kasub-anan sa kabatan-on,

Puno sa mga maaghop nga pangutanang

Walay katapusan, sama sa way katapusang

Pagkaway-kaway sa panamilit

Sa mga tag-as nga balili diha sa mga abling lagwerta.

Ang kablit sa kwerdas sa imong sista walay kapait,

Daw ang kanaas sa gamayng sapa nga naka-eskapo

Sa mabawng mga agianan padulong sa dagat.

Morag nakaila ko sa imong tuno, morag karaan

Apan morag bag-o sa akong dunggan.

Dong, padayon pag-awit. Hinaot nga walay

Mga uwat nga mailhan ang imong tingog.

Hinaot nga hataas og kinabuhi ang imong kwerdas,

Wala kiniy kabugtoan.

Kining mga panghinaot gikan sa imong

Nangawat-kawat nga tigpaminaw nga naghangad

Sa habog nga bintana diin sa mga rehas

Nasangit ang mga bituon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 24, 2017.

