BALAK: Naghilak ang sapa

CARMELO D. LARIOSA

Panadtaran, San Fernando, Cebu Kaniadto ako pang nakita ang katin-aw

Sa iyang dinagayday, kining sapa nga nagtigmo

Sa katahom sa atong gugma.

Buot kong hawiran ang iyang dinagayday

Aron dili na lang motipon sa halayong lawod.

Apan dili gyud papugong ang mga gutlo

Kay sa matag bikang sa iyang mga lakang

Ingon man sab kakusog ang bul-og sa tubig

Sa sapa nga luorang milatas sa nagliko-likong

Daganasan. Karon mihilak ako sama ning nagdanguyngoy

Nga sapa, kay nakita ko nga lubog na

Ang iyang mga luha. Ang nakapait kay gianod

Ang atong awit, lakip na ang atong mga panumpa.

Dinhi ning sapa sa kamingaw bas-on ko

Ang akong mga tiil aron kon mohubas na ang tubig

Mohulma ang atong mga tunob nga way gisulat

Nga mga pulong sa imong pagpahilayo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 24, 2017.

