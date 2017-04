Pia Wurtzbach midako ang ulo?

MANILA – Miduaw sa nasud sa Brunei si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach uban sa iyang boyfriend nga si Marlon Stockinger igo nahuman ang Ms. Universe beauty pageant nga gipahigayon sa nasud niadtong Enero.

Apan karon lang mitumaw ang reklamo sa usa ka Pinay businesswoman nga si MK Dupaya nga nagbase sa Brunie nga maoy mi-imbitar ni Pia alang sa usa ka event ug daghan na sab nga celebrity ang gidapit ni MK sa susamang katuyoan.

Until one day, nabasa ko na lang ang unang bugso sa reklamo ni MK sa tabloid nga kuno wala mopatim-aw si Pia sa usa ka ‘meet and greet’ sa mga Pinoy nga gustong makakita sa beauty queen diin nibayad pa sila og $15.

Apan ang maong kantidad bayad kuno kini sa pagkaon (buffet), ang reklamo pa ni MK nga wa na kuno mogawas si Pia sa hotel ug ang abogado niini mao nalang ang nakipag-communicate kaniya.

Gibutyag sab ni MK nga iyang gihatagan og mahalong Hermes bag si Wurtzbach apan inay magpasalamat nisawat ang kampo sa beauty queen nga peke ang maong luxury item nga gihatag.

Sa laing bahin, on Pia’s side wala ta makasiguro nga basin og pagdating sa mga gathering diin may involve nga sapi, dili siya basta-basta motumaw not unless naka-stipulate sa kontrata since ex-Miss Universe nga siya ug may manager pa.

Ayaw magsalita si Pia regarding sa issue og ang iyang abogado na lang daw ang bahalang moaksiyon kabahin sa reklamo ni MK.

Gikataho sab gikan sa kampo ni Wurtzbach nga i-snubbed na sa sunod higayon nga mangimbitar si MK kanila nga gikapungot ni Dupaya.

Basta ako, wish ko pa ring ma-invite ni MK sa Brunei og wa ako kiyems kung asa ko niya dalhong meet and greet bwahahahahaha.

****

Sa dihang parang nag-survey ang ‘Ang Probinsiyano’ sa viewing public kung unsa ang ilang ma-feel ingkasong matapos na ang nahisgutang teleserye, siyempre sad ang respondents kay daghan silang nakukuhang tips para dili mabiktima sa mga kawatan og mga manggagantso og every night para kang nanonood ng action movie.

Pero everybody happy tungod kay dili pa tapuson ang ‘Ang Probinsyano’ kay hangtud sa year 2018 pa kini.

Happy ang viewers at siyempre happy sad ang cast tungod kay siguradong sud sa usa ka tuig, may income sila ilabi na kadtong mga beteranong actor nga nahatagan og chance nga moarte og usab via AP.

Naku, di ko na alam kung unsa pa ang mga kulba-hinam nga mga eksena sa Ang Probinsyano tungod kay abi nako nga ang pagkasikop kang Eddie Garcia mao na ang signal nga matapos na ang mga dautang gawi sa mga tinatawag nga narco cops.

Di ko na alam kung unsa pa ang himoong twist sa AP or basin og may panibag-ong character nga pasudlon.

Pero teka, how true nga nagkakamabutihan karon ang bidang si Coco Martin ug Yassi Pressman ? Hmmmm... from the very start nasayod ako nga one day ma-link sila.