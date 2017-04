Talk to Papa Joe: Basin pagsuway lang

Dear Papa Joe, Ako diay si Mario, 25 anyos, ulitawo, taga Lapu-Lapu City. Ang akong problema mahitungod sa akong love life pero wala pa gyud koy love life, love of my life lang. Ang problema man gud kay naa koy gipanguyaban ug magkasinabot gyud mi kay jamming mi sa usag usa ug feeling nako naka gusto sad ni siya nako ug ako pud niya. Pero naa lay problema kay kon mag-jamming mi isip barkada ug makainom gamay kay mausab na man iyang panan-aw, adto naman hinuon sa mga babaye modayeg. Kon medyo mahubog kay magsige na man hinuon og hisgot nako nga ganahan kuno siya og mga sexy nga girls na unta sexy man sad ta ni siya. Mao bitaw naibug ko. Mao ni akong suliran ron kung angay ba ko mopadayon ani niya kay basin usik lang sa panahon kay tomboy diay ni siya. Hay, kasayang. Palihug tambagi ko. MARIO Mario, Kon naka gusto ka ug nahigugma ka niya, padayon kay wala pa man kay siguradong kamatuoran nga tomboy siya. Dili buot pasabot nga kon ma attract siya og babaye, tibo na siya. Wala gani ka masayod nga basin giaplayan ka niya og psy -war para mapamatud-an usab niya kon di ba lawasnon ra ang imong tuyo o di ba ka molingi sa lain. So ako pa nimo padayon. Usa pa, di man sad na basihanan ang iyang gipakita nimo nga sayang kay basin tomboy siya. Kita bitaw bisan susama nato og gender ma attract man ta, di sa ingon bayot ka kon di ni appreciate lang ka nga unta naa sad kay naa nila para self contentment ba. Busa ayaw og ka discourage diha. Padayon kay basin pagsuway lang niya ang para nimo ang tanan labi na nga inom-inom inyong trip. Kay kon tinarong imoha, sa pormal nga lugar nimo siya dad-on. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 24, 2017.

