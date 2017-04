Basil: Daghan na og naimbitar nga beauty queen

MANILA – Dili lang si Pia Wurtzbach ang naimbitahan ni Kathelyn MK Dupaya, ang sikat nga Pinay businesswoman sa Brunei. Naimbitahan na niya si Maxine Medina kauban ang iyang pamilya. Na-imbitahan na sad ni Kathelyn ang kauna-unahang Miss World nga si Megan Young ug okey kaayo ang ilang pagbakasyon og pagbisita sa Brunei.

I understand nagpagawas na og statement ang manager ni Pia nga si Jonas Gaffud tungod kay two nights ago, I was told by Kathelyn herself nga nag-istoryahanay sila ni Jonas by phone. Noong una, medyo nagkainitan sila pero towards the end of their conversation medyo nagkaayos sila.

Nag-sorry sab si Kathelyn kay nakapamalikas siya sa mga bashers niya sa social media.

Pero ang panghitabo sa Brunei diin wala mosipot si Pia sa Meet and Greet, tinuod gyud kuno ug way pakapin ug never na bakwion kini ni Kath.

All praises naman si Kathelyn sa usa pa ka beauty queen nga iya sad nga giimbitar lately lang, si Miss International Kylie Versoza. Pag-abot kuno ni Kylie sa restaurant ni Kathelyn diin may dakong tarp si Kyllie, nakahilak kini sa tumang kalipay.

Sabi ko nga, mag-friendship naman sina Kath ug Pia, ug karong mitumaw na sa picture ang manager ni Pia nga si Jonas (nga friend sad ni Kathelyn ) for sure magkakaayos na sila ug tuloy-tuloy ang pag-invite ni Kath og mga celebrities para mabisita sa oil-rich Brunei nga dugay-dugay na niyang gihimo og daghan na kaayong sikat nga celebrities ang iyang na-invite og ang uban, pabalik-balik pa.

● ● ●

Speaking of Megan Young, usa siya sa Woman of the Year Awardee sa Women's Journal Magazine nga gipahigayon sa Teatrino kaniadtong April 22. Aside from Megan, daghan pa nga mga kababayn-ang celebrities, politicians, doctors, etc ang gi-awardan pero na-focused ang akong atensiyon sa congresswoman from San Francisco Del Monte Bulacan nga Woman of the Year Awardee sad for Public Service, si Cong. Florida Robes.

Akong nahibaw-an nga in her teenage years, naging commercial model sad diay si Congresswoman ug nakahimo pa siya og pipila ka pelikula sa Regal not as bida pero di naman extra tungod kay may mga lines siya.

Hangtod sa napunta sa negosyo si Congresswoman Robes. Aduna siya'y construction company, catering business of Memorial Garden. First term congresswoman siya sa Lone district of SFDM, Bulacan ug ang iyang husband, ang incumbent mayor sa nahisgutan nga munisipalidad, si Mayor Arthur Robes.