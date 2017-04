Ciar: Jay Kummer “Dodoy” S. Teberio, Tubig Queen himoan og salida

SUNODSUNOD ang mga pasidungog nga nadawat karon sa nailang Tubig Queen sa Sugbo. Human siya gipasidunggan sa Charter Day sa siyudad sa Sugbo, gi-featured siya sa ABS-CBN’s Sunday noontime show sa ASAP LSS (Love Songs and Stories) ug sa ilang Summer Station ID “Ikaw Ang Sunshine Ko.” Nahimong inspirasyon ang estorya sa 22-anyos nga si Dodoy Teberio (Marso 23, 1995) tungod sa iyang talagsaong disposisyon sa kinabuhi. Natuman na ang iyang damgo niadtong Marso nga mogradwar sa kursong Bachelor of Science in Secondary Education (major in music, arts, physical education and health). Ug kon asa man siya dad-on pa sa iyang kapalaran, wala kay makita ug madungog niya kundi ang kamaya ug kahinam nga mabuhi. Jay Kummer “Dodoy” Sumanting Teberio, Ssssuper Ka!

Imported lagi ka og pangan?

Kadtong gimabdos ko sa akong mama, paborito man niyang basahon ang mga novel ni Jay Kummer.

Walay nikuha nimong mag-artista?

Sa Manila gihatagan ko og calling card sa talent manager kay basin ganahan kuno ko mag-showbiz. “Ayoko.” Mas ganahan ko magtudlo, mao man nay akong goal. Nag-review ko ron, magsugod among klase May 13 para sa Teacher’s Licensure board exam sa September. Pero giinterbyu na ko sa “Magpakailanman” sa GMA-7 para sa akong lifestory. Puhon molarga mi og Manila sa akong mama para sa interbyu ni Mel Tiangco.

Kinsay moda sa imong papel?

Si Tekla, kanang komedyante sa Wowowin. Bading na siya pero duna na siyay anak.

Ikaw bading gyud ka?

Secret! (nikatawa) Ma-crush ko’g laki pero kutob ra mi friends. Wa ko kasuway og uyab-uyab since birth. Sa babaye, allergic ko. Dili sad ko ganahan magka-anak. Daghan na ko og pag-umangkon, mga anak sa akong ate, ako ma’y nagpa-eskuwela. I mean, kami sa akong mama.

Asa man diay imong ate?

Naa sa Bantayan, iba-iba yung bana n’ya. Mao na’y krus sa akong mama. Upat man mi kabuok managsuon, ako’y ikatulo ug ako ra’y lalaki. Ang ikaduha namo nagbantay sad sa tindahan. Ang kinamanghuran, grade 12 na this coming June. Gusto nako akong pamilya duna nay kaugalingong balay. (Nang-squat sila sa Sitio Mahayahay, Barangay Carreta).

Di ba dunay mohatag ninyo og balay?

Wala pa man. Nigawas bitaw sa news kay gikuha man kong project ambassador sa Nexus. Gitukod pa tingali. (nikatawa)

Sa kadaghan nimong mga recognition ug awards, dunay tabang pinansiyal nga gihatag?

Wala man. Di man sad ko mo-demand. Basta akong motto, never give up. Fight, fight, fight. Go lang ng go.

Taga-Cebu gyud mo?

Northern Samar, waray man mi. Pero nagkaila akong mama ug papa sa Manila na, then niari sila sa Cebu aron manimpad. Since grade 6 namaligya na ko og tubig dinhi sa Brgy. Mabolo. Pag-first year high school gi-bully ko sa akong mga classmate. Sa una, mauwaw ko, pero kadugay naanad na.

Asa man imong parents ron?

Akong mama maoy akong kauban naninda. Akong papa dunay sakit sa heart. Katong giatake akong papa naglisud gyud mi ato, usahay di ko ka-take og exam sa UC kay walay pambayad. Karon, okay naman akong papa. 10 years man ilang gap kay 57 na man akong mama.

Wa diay ka mag-scholar sa UC?

Kon mag-scholar ko di na ko katabang sa akong mama. Okay man sad ang kita sa tubig labi na kon dunay okasyon sama sa pista senyor, naay P200, P500. Ana!

Kon makapasar na ka puhon, asa man ka mag-teach?

Gisaaran na ko sa akong alma mater, sa Bagong Lipunan Elementary School sa Mabolo nga ila kong kuhaon. Ug bisan teacher nako, maninda lang gihapon ko. Dili nako ni biyaan kay dinhi ko nabuhi ug nailhan. Just trust God plus hardwork. Kung nadapa matuto kang tumayo. Go lang ng go! Oh my God, tubiiiig!!!