Talk to Papa Joe: Magbuot nga uyab

Dear Papa Joe, Tawga lang ko sa ngalan nga Abby, taga Cebu, 24 years old, dalaga ug walay uyab. Usa ko ka bokalista sa usa ka banda. Mga 3 years na ko aning trabahu-a kay ganahan man gyud ko og kanta kanta. Pagka ikaduha ka tuig na nako kay nakaila-ila ko og lalake nga nag trabaho isip manager sa produkto na nag sponsor sa among tukar ug didto nag char char, hangtod nga nagka kami gyud. At first, okay ra siya hatud kuha ko niya sa among mga tukar hangtod nga magselos na siya sa akong mga bandmate. Usahay makasab-an ko sa akong mga ka bandmate kay di na ko kaapil sa tukar kay masuko siya labi na daw sa akong suoton nga nipis. Niabot sa punto nga iya kong natuok mao nga nakigbuwag ko niya kay kon di ko mosugot nga paundangon ko niya, iya man kong pakit-on nga naa siyay ka char char lain. Sakto ba ko sa akong desisyon? Palihug tambagi ko. ABBY Abby, Abi nimo pwede sakto siya ug pwede nanubra ra sab siya. Basin daring ra kaayo ang imong gisul-ubon sa stage ug maoy makaingon nga makantyawan ug bugalbugalan pa sa mga lalake. Pero kon di siya makasabot sa imong gusto nga mokanta ka, ayaw pugsa kay basin mahayan nimo nga moundang ka lang ka para niya. Pero sa laing bahin, kon ganahan ka og kanta, pwede ka mag-solo or kon formal, naa ang acoustic band. Pero basin mahadlok lang siya ato nga time nga mailugan ka og lain kay expose ka og mga lalake mao nga niuna na lang siya sa pagpangita og lain kay maorag wa nimo taga-i og kabug aton ang iyang mando nimo, but human na man ang hitabo, ikaw ang mohunahuna sab unsa imong priorities kay di sa tanang panahon magbanda ka until matiguwang. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

