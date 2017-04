Sugilanon: Way sukod nga kalipay

Israel G. Ybañez

Mayupay, Quiot, Pardo, Cebu City NAGLIRAW ang mga mata ni Arnel nga nagsud-ong sa iyang amahan sud sa ‘ward’ sa Cebu City Medical Center karong hapuna. Way tumong ang iyang hunahuna unsay maayong buhaton aron maluwas si Tatay Kardo niya sa kalit nga balatiang mitakboy niini. Ang dako niyang problema kay wala siyay kuwarta nga magasto. Nagpasalamat gani siya kang An-an, iyang hinigugma, nga maoy mibayad sa taksi nga ilang gisakyan. Nahibawo sab siya nga way kuwarta ang iyang amahan, kay mao pay pagka haw-as sa galastuhan sa iyang pag-eskuyla. Migradwar siya sa miaging semana sa kursong Masscom. Gitug-anan na siya ni Tatay Kardo nga dili kini maoy tinuod niyang amahan. Binilin lang siya sa usa ka babaye nga disgrasyada kinsa misaad mobalik aron kuhaon siya. Bisan pa niini, gimahal siya ni Tatay Kardo nga sama gyud sa tinuod nga anak. “Ikaw ba ang anak sa pasyente?” sukna sa doktor. “Ako, Dok. Ngano man?” tubag ni Arnel nga way kadasig. “Kinahanglan ma-operahan siya sa kasingkasing sa daling panahon aron way dautang mahitabo niya,” prangkang sulti sa doktor. Wa dayon katingog si Arnel sa iyang nadungog. Unya misulti siya, “Pila kahay mabayad namo sa operasyon, Dok?” “Pag-andam lang mog P200,000,” sa doktor. Daw kalit nga mingitngit ang panan-aw ni Arnel. Mihukdong siya sa kama nga gihigdaan sa iyang amahan ug nagpatulo sa mga luha. Wala siyay nahunahunaan nga kadaganan aron motabang kaniya. Ang gidangatan ni Tatay Kardo wa niya damha. Nagtan-aw silag boksing sa TV kagahapon sa alas dos ang takna. Away ni Roy Diaz, ang Pinoy nga buot mosakmit sa bakos ni Raul Delgado, Mexicano, nga maoy WBO flyweight champion. Magdadayeg si Tatay Kardo kang Roy Diaz. Apan nahapla si Roy sa ikalimang rawon ug wa na kabangon. Kalit nga nalup-og pod si Tatay Kardo sa salog. “Mag-ampo ta sa Ginuo, Arnel. Mangayo tag panabang gikan niya,” sugyot ni An-an. Hilom nga nag-ampo, wala sila makamatikod sa magtiayong miduol sa katre ni Tatay Kardo. “Unsay sakit niya, Dong?” sukna sa babaye. “Operahanan si Tatay Kardo sa kasingkasing, Ma’m. Apan wa mi ikaabot pangbayad sa operasyon,” tug-an ni Arnel nga namahid sa iyang luha sa panyo. “Ricardo Nunez ba iyang nga­lan?” sa babaye. Mipadayon pag­sulti ang babaye. “Ibalhin nato siya sa Blessed Mary Hospital. Kamiy moabaga sa tanang gastuhan.” Gikuha sa babaye ang iyang selpon sa bag ug gitawagan ang Blessed Mary Hospital. Didto sa Blessed Mary Hospital nagpasalamat si Arnel sa magtiayon. “Nagpasalamat sab ko kang Nong Kardo kay siyay gibinlan ko sa akong anak nga sa akong nahibaw-an bag-o lang mi-gradwet sa kolehiyo. Arnel ang ngan sa akong anak.” Naniga ang mga mata ni Arnel nga misulti, “Ako si Arnel, iyang anak. Kining akong kauban si An-an, akong hinigugma.” Nahinumdom siya sa gitug-an ni Tatay Kardo nga binilin lang siya sa usa ka disgasyadang dalaga kay kini nahadlok nga kastiguhon sa ginikanan niini. “Ikaw, Dong Arnel, ang akong anak!” sa babaye nga migakos kaniya samtang naghilak. Way sukod ang kalipay nga gibati ni Arnel niadtong tungora. Gidungog sa Ginuo ang pag-ampo nilang An-an. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

