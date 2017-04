Tambagi ko Noy Kulas: Itom kuno

Dear Noy Kulas, Just call me Ms. D kay dark kuno ko. Third year college na ko ug karong June mag fourth year. Apan sa akong edad, wa pa ko kasuway og uyab kay ingon pa nila, way ganahan nga lalake nako kay dark ko. Sa bata pa ko, anggaan ko og Negra sa akong mga kababata hangtod ni-graduate ko sa elementary. Maibog lang ko sa uban nga naa nay uyab, ang uban nag-ilis-ilis ra samtang ako way nasaag bisan usa. Noy tinuod kaha nang dinhi sa atoa, di mahalin ang itom nga sama nako? Naa bay paagi moputi ko? Bisan giunsa nako sa paggamit og sabon nga pampaputi, wa mausab ang kolor. Noy, mahalin pa kaha ko nga itom man ko? MS. D Ms. D, Kadaghan sa mga tawo nga dark skinned, babaye nga nangaminyo ug maayo ang relasyon. Kay kana gung kolor di man na factor sa us aka relasyon. Ang character maoy labing maayo nga maoy pangitaon sa usa ka lalake nga seryuso. Tinuod, sa mga lalake nga imong kaedad o medyo maguwang nimog gamay, ang mga puti, hamis ug mimis nga panit ang gipangita. Di kaayo sila anang de kolor. Apan kon moabot na sa hustong edad ang us aka lalake, di na mo matter ang kolor sa babaye kon mangita na siya og serious nga ka relasyon. Bisan sa natad sa pelikula, dunay daghan nga di puti apan nindot ang lakat sa ilang career. Wa sila magpausab sa kolor sa ilang panit kay confident sila sa ilang kaugalingon. Kana, kon ikaw usab mosalig sa imong kaugalingon, proud sa imong pagka ikaw, mosunod usab ang vibe nga maanyag ka. Basin maanyag ka apan dark skinned lang. Busa makita ra na sa uban ang imong beauty. Don’t worry kay bata pa man sab ka. Moabot ra ang hustong panahon nga ikahinagbo mo ang lalakeng para nimo. NOY KULAS (Sa problema, e-mail sa kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

