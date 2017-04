Mariel ug Kylie suod kaayo

MANILA- Bisan kadtong mga panahon nga nangulitawo pa si Robin Padilla sa tv host nga si Mariel Rodriguez, wala tay nadunggan nga against ang mga anak ni Robin sa wife niyang si Liezl Sycangco nga sila si Queenie, Kylie ug Ali hangtod sa nagpakasal sila ug nagkaanak og babaye, si Isabela. Sa kasamtangan, 6 months pregnant ang ikaduha ni Robin kang Liezl nga si Kylie (courtesy sa iyang boyfriend nga si Aljur Abrenica) ug samtang nagkadako ang tiyan ni Kylie mas lalo pa silang naging-close. Since eksperiyensado na, si Mariel ang nagsisilbing mentor kang Kylie, tanan nga kinahanglanon ni Kylie, si Mariel ang taga-provide. In fact sa umaabot nga baby shower ni Kylie, si Mariel pa gihapon ang punong abala. Month of July manganak si Kylie. Well, walay ikasulti ang mga anak ni Robin kang Liezl o maski si Liezl mismo tungod kay nasuta naman nila kung unsa ang gihimong sakripisyo ni Mariel para lang sa iyang paghigugma kang Robin. Gitalikdan ni Mariel ang iyang mahayag nga karera isip tv host, ug ang pinaka-grabeng sakripisyo ni Mariel mao ang pagtalikod sa iyang naandang relihiyon ug ang magpa-convert sa Islam nga relihiyon ni Robin.

Sa kasamtangan nag-i-enjoy si Mariel sa pagmatuto sa anak nila ni Robin og sa pag-asikaso sa buros nga si Kylie. Kung moabot ang panahon na gusto na ni Mariel nga mobalik sa telebisyon, for sure tugotan siya ni Robin pero ang dakong pangutana, makabalik pa kaha siya sa "It's Showtime" tungod kay ang nipuli niyang si Amy Perez, nag-swak sa mga co-hosts sa It's Showtime ug daw sa kahoy pa, ming-ugat na siya sa nahisgutang noontime show og medyo dili na puwedeng matarog. Salamat, Charlie Lozo Gilubong na kaniadtong Miyerkules ang movie writer/PR man ug web radio announcer nga si Charlie Potato aka Charlie Lozo. Kalit lang nga nalisdan og ginhawa si Charlie (gumikan sa kainit) pero nadala pa siya sa Rizal Medical Center sa Pasig pero pipila ka oras, he was declared dead. Nagbangutan karon ang mga igsoon ni Charlie ilabi na ang iyang 7 ka sinagop that includes Mark Kaiser (katong finalist sa Kalookalike ni Abra sa It's Showtime). Aside from Mark, nagbangutan sad karon ang international model nga si Sheryl Alcantara tungod kay gikuha niyang manager si Charlie para sa mga bookings niya sa Pilipinas. Wala si Sheryl sa Pinas sa dihang namatay si Charlie kay niuli kini sa Japan. Nakatsikahan ko si Sheryl (nga mingrampa dili pa lang dugay sa Paris Fashion Exchange og talagang sad na sad siya sa pagkamatay ni Charlie. My condolences sa mga nahabilin ni Charlie. Salamat sa pakig-amigo kanimo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

