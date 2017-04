Tambagi ko Noy Kulas: Ang sumbongan

Dear Noy Kulas, Ako si Joyce, taga Cebu pero naa na nanrabaho sa abroad. Single mother ko mao nga na­nimpalad ko sa gawas aron du­nay maayong kaugmaon ang akong anak. Samtang naa ko diri, akong gikaila si John nga ako rang kauban sa trabaho ug nahimong suod nga higala. Siya ang akong sumbonga­nan sa tanan nakong mga pro­blema sa kinabuhi. Hangtod nga na-develop ang akong feeling niya. Ang nakaapan naa na siyay kapuyo ug anak. Angkunon nako nagkauyab na mi ug pulos mi nakahibawo sa among status. Karon hapit na siya ma­naug ug nisulti siya nga makigbuwag siya sa iyang kapuyo apan sustentuhan niya ang ilang a­­­nak kay di sab siya malipayon sa ilang pagpuyo kay maldita kuno kaayo ang babaye. Noy, sakto kaha nga a­­­mong ipadayon ang among re­­lasyon bisan duna na siyay ka­­puyo ug anak? Naglibog na kog maayo. Nagkinahanglan ko sa imong tambag. JOYCE Joyce, Ayaw lang pagdali dali sa i­­­mong hukom kon imo bang ipa­­­­­dayon o di ang inyong re­­las­­­yon. Wa pa may babag na kay di sila kasado samtang ikaw dalaga. Ang nakalain ra ni­­a­na mao nga duna na siyay un­official family kay di pa sila kasado. Mao ra nay nakalain diha. Ilha una ug kompirmaha ang tanan niyang gipanulti. Sa­yon ra karon pag background check sa usa ka tawo. Pinaagi lang sa iyang social media account, sekreto kang maka-check unsa ka tinuod ang iyang gipanulti nimo. Kay kana ra bang mga lalake, lami kaayo makadalag sulti basta interesado pa kaayo sila sa babaye. Apan kon mapul-an na, mogawas ang ti­nuod nga kolor. Kon imong ma-confirm nga tinuod ang tanan niyang gi­­­panulti, diha ka na mo-decide kon imo ba siyang dawaton nga umaabot nga kapikas sa kinabuhi. Pag-amping lang nga di ka mausban og ilad sa lalake. Lisod na. NOY KULAS (kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.