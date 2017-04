Blowout: Nagkahigugmaay sa unang panagkita

SA kasakit ug kalipay, kabahandianon ug kakabos, ug kabaskug ug pagkasa­kit ang pasalig nila ni Hugo 'Boy' Desabille ug Ismaelita 'Mayet' Desabille sa usa'g-usa atubangan sa altar sa kaminyuon.

Ang duha nagsaulog sa ika-25 nga anibersaryo sa ilang kaminyuon niadtong Abril 11, 2017.

Sukwahi sa ubang mga magtiayon nga nabungkag ang kaminyuon gumikan sa mga pagsulay, sila si Boy ug Mayet nakalatas sa mga hagit sa kinabuhi ug padayon nituman sa ilang saad.

Unang nagkaila ang duha sa kanhi bookstore sa dalan Colon niadtong 1989.

Si Boy, maguwang og unom ka tuig ni Mayet, nakagusto na dayon sa kaanyag ug personali­dad sa ginang sa una pa lang nilang panagkita.

Nakadayeg usab siya sa iyang kapikas gumikan sa pagkautokan, matinabangon ug mapaubsanon.

“Mao ni akong gipangita nga lalison ko. Para nako ang babaye nga ingon niana kay bright na siya,” pahayag ni Boy.

Samtang, si Mayet na 'love at first sight' sa unang pagka­kita pa lang ni Boy gumikan sa physical nga pamarog niini.

“His stance kay mura na siya og military ug neat modala og sinina ug limpiyo iyang kuko ug na love at first sight ko niya,” paambit sa 50-anyos nga ginang.

Si Mayet, sa una nilang panagkita ni Boy, kay kanhi magtutudlo dayon nahimo nga principal sa dakbayan sa Mandaue ug karon edu­cation program supervisor sa Learning Resources Management and Development System sa Department of Education.

Niabot og dul-an usa ka tuig ang pagpangulitawo ni Boy kang Mayet ug sa dihang nahimo na silang maghinigugma, sama sa ubang relasyon, sila nagkabuwag.

Apan duha ka tuig human sila magkabuwag, nag-abot og balik ang ilang mga dalan ug ang duha pulos nakaingon nga mas tam-is ang gugma sa ikaduhang higayon.

Niadtong Abril 11, 1992, sila si Boy ug Mayet nisaad sa usa'g-usa nga way biyaay atubangan sa altar sa kaminyuon.

Sila gigasahan og duha ka mga anak, sila si Dena Mae Amor Desabille, 27, usa ka rehistrado nga nars; ug Dhin Niño, 21, nagtungha og kursong dentistry.

Unsay sekreto nga nilahutay ang ilang relasyon ni Boy ug Mayet?

Naay mopaubos, moangkon sa sala nga nahimo, estoryahan ug sulbaron kon unsa may problema sa dili pa matulog ug abli kanunay ang linya sa komunikasyon ang gipaambit sa magtiayon sa Superbalita Cebu.

“Mosaad gani kas kaminyuon, hugtanay sa bakus, lunod patay ba,” sumala ni Boy.

Labaw sa tanan, dili kalimtan ang mag-ampo ug mosalig sa Ginuo aron mabuntog ang mga pagsuway sa pamilya, dugang nila.

“Loving him everyday like the first time I said yes to him...And I believe na kami ang forever. And faith to God above all,” dugang ni Mayet.

Niadtong Abril 22, gilab-as sa magtiayon ang ilang panaad pinaagi sa seremonya sa kasal nga gipahigayon sa Fort San Pedro, dakbayan sa Sugbo nga gitambungan sa ilang mga miyembro sa pamilya, kabanay ug kahigalaan.

Sila si Bishop Emilio Ba­taclan, katagilungsod ni Boy sa isla sa Bantayan; Msgr. Jose Montecillo, nagmisa sa unang kasal sa magtiayon; ug Padre Arthur Bornia ang nisaulog sa misa sa silver wedding anniversary sa duha.

Ang mga kanhi bridesmaid sa magtiayon sa unang kasal ang nahimo na karon nga principal sponsors samtang duha sa naunang principal sponsors nabalik karong tuiga.(SCG)