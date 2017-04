Daclan: Mother’s Day nga pelikula

BUWAN na sa Mayo ugma. Gawas sa mga sagala sa mga Santacrusan nga atong makita, daghang fiesta ug ato usab saulogon ang "Mother's day". Apan gi-unhan na ta og pakita sa seryeng "The Greatest Love" ni Sylvia Sanchez, ang ultimate teleserye para sa mga mama. Ang Regal films may giandam nang pelikula para sa Mother’s day, ang "Our mighty yaya" ni Ai-ai delas Alas ug sa direksyon ni Jose Javier Reyes. Human nga gipahilak mo sa kapusong si Ai-ai sa indie film nga "Area," karon balik-komedya na sab ang comedy concert queen sa bag-ong movie. Tagaan og kinabuhi dinhi ni Ai-ai si Virgie, usa ka wonder yaya, super katabang, mega maid roll into one ug super hero. Gawas sa mga kataw-anan ug mga makalingawng eksena, makakuha pa ka og mga maayong pagtulon-an. Gibituonan usab ni nilang Zoren Legaspi, Megan Young, Lucas Magallano, Alyson Mcbride, Sofia Andres ug uban pa. Karong Mother's Day, ayaw ninyo sipyata ang pang-mama offering sa Regal films ang "Our Mighty Yaya" ni Ai-ai delas Alas, ay'g saba! "Ikaw Lang Ang Iibigin" ang balik tambalan nilang Kim Chiu ug Gerald Anderson ato nang makita sugod ugma sa dili pa mag-"It's showtime". Daghan kaayo ang nakurat ug naukay tungod sa napiling timeslot sa estasyon, lakip na ang mga fans sa Kimerald nga naanad nga pang primetime bida ang ilang drama. Way pagsupak silang Kim ug Gerald nga excited gihapon kay una kining mahitabo nga naa sila sa buntag. Kon sila maoy pasultion bisan unsang orasa pwede. Ang importante para sa "Kimerald" nga may oportunidad nga maipakita nila ang ilang pinaghirapan nga proyekto. Kinsa may makalimot sa top rating nga mga serye nga ilang gibidahan, gikan sa "Sanay Maulit Muli", "My Girl", "Your Song", "Tayong Dalawa" ug "Kung Tayoy Magkakalayo"? Makauban dinhi nila gawas kang Jake Cuenca ug Coleen Garcia silang Bing Loyzaga, Gina Pareño, Ayen Munji-Laurel, Michael de Mesa, Dante Rivero, Daniel Fernando, Andrea Brillantes ug Grae Fernandez. Gikan sa ABS-CBN ug Dreamscape ugma sa udto na ninyo kini matotokan, ay'g saba!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

