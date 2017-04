Bailes de Cordova ug Barangay Babag nanghawod sa Rampada 2017

NIGUWA nga mananaog ang dance group nga ‘Bailes de Cordova’ alang sa open category samtang midaog ang barangay Babag, Lapu-Lapu City alang sa barangay category sa Rampada Showdown 2017 nga nahimong usa sa highlights sa kasaulogan sa ika- 496th Kadaugan sa Mactan. Nakuha sab sa ‘Bailes de Cordova’ ang special awards nga Most Colorful ug nasulod sa third place sa Best in Rampada (Street dancing) nga adunay kinatibuk-ang cash prize nga P270,000. Samtang ang barangay Babag maoy Best in Headdress ug Best in Costume sa ilang total cash prize nga nadawat P225,000. Ang ubang winners sa Open Category naglangkob sa Mactan Dynamic Dance Company – 2nd place ug Inayawan Dance Company – 3rd place. Ang barangay Mactan 2nd place ug barangay Calawisan 3rd place sa Barangay Category. Si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza misaad sa Oponganon nga sunod tuig buot niyang padak-an ang Kadaugan Street Party ilabi na nga gideklarar ni Presidente Rodrigo Duterte nga Lapu-Lapu Day ang Abril 27. Gipanglantawan nga hayan ibalik ang street dancing sa M.L. Quezon highway human nga nakita nga nagpunsisok ang libo-an ka mga tawo sa Hoopsdome area ug City Hall grounds sa pagsaksi sa nagkadaiyang kalihokan sa Kadaugan. “Maybe pasirhan nato og balik ang dalan (street dancing route) bisag ang usa ka lane, aron ma-decongest ang gibag-on sa mga tawo,” tipik sa pamahayag ni Konsehal Harry Radaza, chairman sa Rampada. Matod pa sa batan-ong Radaza nga nagkadugay nagka-level up ang performance ug mas nailhan na ang kasaulogan sa ika-pito niining tuig nga pagpahigayon hinungdan nga dagsaan sa spectators gikan sa silingang dakbayan ug lungsod ingon man mga turista.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 01, 2017.

