Basil: Rufa Mae gi-career ang pagka-inahan

MANILA – Makit nga nagmalipayon ug kontento isip asawa si Rufa Mae Quinto nga makita sa iyang bag-ong live video nga gi-post sa iyang photo sharing site nga Instagram. Gidulog ni Peachy (angga niya) ang iyang anak nga si Alexandria nga haskang tamboka og gakatulog. Kutob lang sa sign language si Rufa Mae og wa madu­ngog ang iyang famous lines nga "todo na to" og uban pa tungod kay dili siya gustong makamata ang iyang anak. Gi-breast feed niya si Alexandria maong himsog kaayo, pero from time to time, motubag si Rufa Mae sa chat sa IG sa higayon nga momata ang iyang anak nga wala sa iyang kiliran. Namatikdan nga niputi na sad ang iyang ilok og liog karon, kay adunay ubang bag-ong panganak grabe ka-itom sa ilang ilok, liog og uban pang parte sa lawas satang adunay uban pati singit ug tangkugo moitom. Very hands on si Rufa Mae sa iyang pagiging nanay karon ug super alaga sad niya ang iyang banang si Trevor Magallanes og na-chat pa ni Rufa nga tapos na kuno siyang magluto para sa iyang bana. Ang iyang giluto nga putahe that time, Bistek Tagalog nga maoy paborito ni Trevor. Mobalik pa ba kaha si Rufa Mae sa showbiz? Sa akong opinion, mobalik siya kay mao kini ang iyang naging trabaho for the longest time since That's Entertainment days pa, pero dili pa karon tungod kay ini-enjoy pa nang husto sa komedyante ang iyang pagiging nanay. Remember, kaniadto pa gustong magkaanak ni Rufa Mae sa kadaghan sa iyang naging boyfriend kang Trevor lang jud siya nakabuo og ang labawng importante mahal siya ni Trevor og gipakaslan siya. UK Resorts and Leisure Park Nakabisita ko sa bonggang UK Resorts and Leisure Park nga nahimutang sa San Simon, Pampanga nga gipanag-iya ni Louie Gamboa sa miaging semana. Nindot ang ilang amenities didto, aside from the usual swimming pools og bonggang cottages aduna sad silay billiard table, camping sites, volleyball court, ug uban pang outdoor activities puwede didto. Napag-tripan namo ang dakong kahoy nga bayabas og amo kining gisaka tungod kay daghan og bunga. Kauban ko ang ka-Vlog Buddies ko nga sila si Markie Cruz, Anne Venancio ug ang igsuon ni Anne nga si Joyce. Among nahibaw-an nga niadtong bagyong Ondoy gibaha ang UK Resorts ug naguba ang ubang cottages medyo dugay-dugay ang rehabilitation sa maong resort apan karon mas ni- bongga pa kini. Naka-upload na sa akong Youtube channel (Timmy Basil and Vlog Buddies ) ang pag-cover namo sa maong lugar. Kon ganahan mo, mag-like mo pero kung giganahan jud mo pag-aayo mag-Subscribe mo hehehehe. Guava-picking in UK Resorts and Leisure Park and titulo. Daghang salamat!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 01, 2017.

