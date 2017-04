Pagtuon og biseklita

Rey M. Alegado

Guadalupe, Carcar City, Cebu PAG-ABOT ni Ramon sa hawanan sa ilang balay maoy natangkaan sa iyang mga mata si Gina nga nangadurno sa hawanan ilang balay. Nahingang­ha siya. Ngano nga ingon niini ang gibuhat sa iyang asawa nga wala may okasyon nga saulugon. Sa iyang pag-abot wala kini kaalinggat. Surprisa ang iyang paghiuli karon kay dili pa adlaw nga Sabado. Usahay dili siya mouli kay adto siya sa iyang kerida. Nakiglambigit siya og laing babaye. Nagpanglingo si Ramon nga nagsud-ong sa kausaban sa iyang asawa. Lusyang na ug naghigos na kini. Nagluspad ug niniwang. Aduna kini gihambin sa balatian nga gililong sa bana. “Kaon diha, Ramon. Ako sa ning humanon akong gibuhat,” ni Gina. Sa iyang paghiuli karon nga iya nang sultian si Gina sa naabot sa iyang hukom nga makigbulag. Ang gugma niya niini kaniadto nahanaw na. Mitakli sa laing linalang. Dako ang iyang gugma kang Almira. Mo-file siya og annulment sa kasal nilang Gina. Gitugtog ni Gina ang paborito nilang sonata kaniadto nga managtrato pa sila. “Let Me Roll It.” Kining sonataha maoy gitukar sa higayon nga midiga si Ramon sa iyang gugma ngadto kang Gina. Dako kaayo ang iyang katingala niini karon nganong ingon niini ang gipakita sa iyang kapikas. Ang paburito niyang pagkaon giluto ni Gina. Giandam usab ang paburito niyang sapot. “Sa dili pa kita magbulag, Ramon, akong ihangyo nimo nga isayaw mo ako sa katapusang higayon....” subo ang panagway ni Gina nga mihangyo. “Sure Gi-gina...” tubag sa bana nga giharian sa katingala. Mitindog si Ramon ug gisa­yaw ang iyang asawa, samtang nagsud-ong ang ilang mga anak nga walay timik. Ug iyang namatikdan nga miagay ang mga luha sa iyang asawa. “Ramon.... sa katapusan nga higayon akong hangyo nimo... ayaw pasagdi ang mga bata ha…?!” ni Gina dayong halok sa aping sa bana. Baksiwa ang nahitabo. Imbis siya maoy mobulag kang Gina, kini na hinuon ang nakigbulag kaniya. Unsay buot ipasa­bot? Talitapos na ang tukar. Iyang namatikdan nga ingon sa nagkahugot ang paggakos niini kaniya. Ang mga kamot niini nanghugot sab nga naggunit sa iyang bukton, daw dili buot mobuhi. “Sa katapusan nga higayon, Ramon, ako manamilit kanimo. Kalimti ako ug tagamtama kining katapusan kong halok!” hagawhaw ni Gina. “G-Gina…!” Kalit nalup-og si Gina ug gi­sapnay kini ni Ramon. Mituay kini ug nabugtoan sa gininhawa. Namatay kini nga may gihambin nga sakit nga wala masayri sa iyang bana. Dugay na kini niyang gihambin nga sakit nga iyang gililong sa iyang bana. Wala lang niya kini ipahibawo kang Ramon ug sa mga bata, kay dili siya gusto mahasol ang iyang bana sa iyang trabaho. Ug unya milanog ang kusog nga tingog ni Ramon. Nagsinggit sa ngalan sa iyang asawa. Dili singgit sa kalipay, kundili singgit sa pagmahay. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 01, 2017.

