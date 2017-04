Talk to Papa Joe: Way salig

Dear Papa Joe, TAWAGA lang ko sa ngalan nga Pedro. Ang akong suliran mao ang akong pagka lalake kay hadlok ko mabiyaan sa akong uyab. Honestly sa upat ka tuig namo wala pa gyuy nahitabo namo bisan unta gusto nako para maka-experience apan nahadlok ko tungod sa akong suliran. Nahadlok ko kabahin sa akong armas nga kon hi­nganlan nato, matawag ra intawon og .22 caliber tungod sa iyang size. Nahadlok ko nga basin di unya ni makalipay sa akong mahimong asawa. Nagmahay gyud ko aning akong kahimtang. Naglibog ko kon unsay angay nakong aning akong sitwasyon. Unsa may angay nakong buhaton? Please tambagi ko, Papa Joe. PEDRO Pedro, Ang akong ikasulti kanimo mao nga sultihi ang imong uyab sa imong sitwasyon kay basin makasabot diay siya. Kay sa pagkatinuod, di lang kana ang importante para niya o nisa bisan kinsa nga babaye. Kay ang gugma wala na maghatag og kondisyon, kon unsay imong kahimtang. Siguro part of it is importante apan sa akoa nang gikaingon nga madawat gyud ka if nahigugma siya nimo kay ngano lagi nga ang babaye mahigugma man gani og tomboy nga wala man gani silay naa nimo, o diba? Salig lang kay naa pay laing mga paagi ana. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 01, 2017.

