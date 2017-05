Sugilanon: Apan

Kevin A. Lagunda

Campo Uno, Talisay City, Cebu GITAOD niya ang iyang pekeng RayBan. Mihangad siya sa langit. Gipangita niya ang nahimutangan sa adlaw. Hayag. Way mga panganod nga nanag-ali. Hayag. Apan kay aduna may salipod ang iyang duha ka mata, midag-om ang iyang panan-aw. Apan walay dag-om. Dili hingpit ang kangitngit. Apan karong taudtaod aduna siyay ipaambit nga kangitngit. Miduko siya. Gitan-aw niya ang dalan. Adunay ligid. Nag-ali. Ang pagkapandol dili mugna sa kahigayunan, apan mugna kini sa usa ka sipyat nga lakang, matod niya sa iyang kaugalingon. Karong higayuna husto ang akong mga lakang. Dunay molakang unya sa iyang katapusang lakang. Miduol siya sa usa ka tindahan nga diha tupad sa usa ka kapilya sa eskina. Bugnaw nga beer, Nang! Ang tiguwang nga babaye miabli sa ref ug mikuha og usa ka botelyang beer nga nag-aso-aso pa sa kabugnaw. Ang mga bata saba sa pali­bot. Nagginukoray. Nanagtingsi. Kini ang tinuod nga beer, Nang! Gitunol sa lalake ang bayad ngadto sa tiguwang. Nangutana ang tiguwang human niya mahipos ang bayad: Ngano, dili diay bugnaw ang beer? Ang kapait dili sab bugnaw. Mas lami kon bugnaw ang kapait, Dong? Bugnaw sa dila ang kapait, Nang. Bugnaw. Nakabantay ang lalake nga mitutok ang tiguwang kaniya, daw naninguha nga makakita sa iyang mga mata luyo sa pekeng Ray Ban, apan ang nakita sa tiguwang mao ra ang iyang kaugalingong imahe. Bag-o kang nagpuyo diri, Dong? Lumalabay lang. Naa kay tuyo diri? Oo. Hinaot molabay siya diri sa tungod sa imong tindahan, Nang. Walay laing dan padung sa sulod, Dong. Kini rang eskinaha. Maayo nuon, Nang. Basig makalabay siya diri. Kana, kon molabay siya karon, Dong. Mitutok ang lalake sa babaye, apan ang tiguwang dili makaklaro sa iyang mga mata. Naa pa kay laing paliton, Dong? Milingo-lingo ang lalake. Sige. Moadto sa ko sa kusina. Basig modukot na tong gilung-ag nakong kan-on. Miyango ang lalake ug gihurot ang beer. Paglabay sa pipila ka oras wala pa moabot ang iyang gipaabot. Kilumkilom na. Gitangtang sa lalake ang pekeng RayBan. Mihangad siya pagbalik sa langit. Mibiya siya sa tindahan. Giihap niya ang iyang mga lakang. Wala kiniy kuwang. Sa katapusan. Nagpadulong siya. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

