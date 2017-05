Tambagi ko Noy Kulas: Nimabdos sa lain

Dear Noy Kulas, Tawga lang ko og Rito nga taga Mindanao nga dia nanimpad sa laing nasod. Ang akong uyab naa sa amoa nahabilin.Usa siya ka maestra sa among dapit. Maayo ang among sabot sa akong paglangyaw nga para namo ning duha kay mamundo mi aron magminyo ug duna mi tinigom aron andam na sa pagsugod sa among pamilya. Unsa kahay nahitabo, ako na lang nahibaw-an nga mabdos siya. Sa laing tawo ko nakahibawo kay iyang giputol ang tanan namong communication. Iya kong gi-unfriend ug di na ma-contact ang iyang number. Akong gitawgan ang akong usa ka igsuon ug nitug-an nga tinuod ang akong nahibaw-an. Wa sila mopahibawo nako kay basin unsa ang mahitabo nako diri sa gawas. Sakit kaayo akong gibati kay nigawas ko para namong duha unya mao ni ang nahitabo karon. Mouli kaha ko diha aron ako siyang i-confront? Gusto nako siyang atubangon ug sudyaan kay ako diri sa gawas nagti­narong samtang siya duna diay lain. Maora na ko og ma­yabag diri nga naghuna-huna sa hitabo. Please sultihi ko unsay maayo nakong buhaton. RITO Rit, Maayo ra sab na nga nahitabo samtang wa pa mo maminyo. Mas pait ug mas sakit ang imong bation kay imo na gung asawa, nailog pa. At least karon nakahibawo ka nga di diay siya ang babaye nga masaligan ug ikabilin og balay. Call it a blessing in disguise gani kay nahitabo ni nga wa pa mo maminyo or nakasal mo unya mabdos na siya daan. Kon layo pa ang imong contract, ayaw pag-uli. Ayaw usiki ang imong panahon sa pag-uli kay bisan unsa pay imong buhaton, nahuman na ang inyong relasyon human niya gitugyan ang iyang pagkababaye ngadto sa laing lalake. Paglingawlingaw diha instead mouli ka kay mas sakit ang mahitabo diri kon magkita na mo. Samtang diha layo ka, dako ni og matabang sa imong recovery. Pray for strength sa Ginuo. NOY KULAS Alang sa imong problema, e-mail sa kulassuper@sunstar.com.ph

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

