Basil: Mga englisera ang nidaug

MANILA- Congratulations kang Maria Angelica de Leon (Mariel), anak ni Sandy Andolong ug Boyet de Leon tungod kay nakuha niya ang titulong Bb. Pilipinas-International sa kata­tapos nga Bb. Pilipinas Pageant. Ikaduhang pagsalmot na kini ni Mariel. Sa una niyang suway, wa siya suwerte-i pero karon, wa na siya lisud-lisura, gihatag na kaniya ang Bb.Pilipinas- International crown. For sure pressured na si Mariel kay ang Pilipinas ang nidaug sa Miss International dili pa lang dugay pinaagi kang Kylie Versoza. Pero bago tuluyang ma-pressure si Mariel, i-enjoy una niya ang iyang titulo. Since sa una pang pagsalmot ni Mariel sa Bb. Pilipinas, todo-suporta na sina Sandy ug Boyet and very proud sila sa na-achieved sa ilang anak. Happy ang viewers sa set of winners. Puro Inglesera. Dili na ta kulbaan sa ilang pagsalmot sa international pageants. Ang reklamo lang sa mga mingtan-aw sa live, mokabat kuno og 1 hour ang ilang paghuwat sa announcement of winners, matinding deliberation kuno ang naganap. Yogo Singh Siguro tapos na ang awkward stage sa young actor nga si Yogo Singh. Puwede na jud siyang i-kasa sa mga role nga pang-teenager. Si Yogo ang mida as young Gerald Anderson sa "Ikaw Lang Ang Iibigin" nga nagsugod na niadtong Lunes before It's Showtime. Although sandali lang si Yogo sa ILAI tungod kay siyempre kinahanglang makita na ang tinuod nga bida nga si Gerald. Sunud-sunod ang raket ni Yogo og morag paborito siya sa "Maalaala Mo Kaya." Pero ang wish nako para kang Yogo ang maapil siya sa teleserye nga cast siya. Daghan ang nakurat sa hitsura karon ni Yogo. Ulitawo na ug ngilngig pa gihapon moarte. Happy ako tungod kay okey na sad sila ni Direk Maryo J. delos Reyes nga maoy nakadiskubre og nag-manage kaniya at an early age. Medyo nagkaroon kasi ng di pagkakaunawaan si Direk Maryo og ang nanay ni Yogo pero karon, okey na sila og tiyak na sunud-sunod pa ang mga proyekto sa gwapong si Yogo Singh. Kauban ni Yogo sa larawan ang mida as young Kim Chiu nga si Francine Carrel Saenz Diaz.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

