Stakeholders miduki sa plano, sugyot sa social media

GIDUKI sa mga kapitan ug tagduma sa mga tulunghaan ang mga plano alang sa kalamboan sa mga komunidad nga gilaraw sa duruha ka magka-alyadong kompanya nga namatiga­yon sa lungsod nga ipatuman karong tuiga. May gipangsugyot sab sila sa Taiheiyo Cement Philippines, Inc. (TCPI) ug Solid Earth Development Corp. (SEDC) nga isukip unta sa ilang isig ka Social Development Management Programs (SDMP). Labing menos 28 ka tinungyan sa mga may kalabutan sa pagpamatigayon sa TCPI ug SEDC mitambong sa pagpakitambag bag-o pa lang didto sa South Park function hall sa Barangay Panadtaran. Nalakip sa plano ang mga proyekto alang sa panginabuhian alang sa barangay South ug North Poblacion, Magsico, Pandataran, Tonggo ug Tinubdan, ug pagpadayon sa pagbansay-bansay sa mga barangay health workers. ​Nalakip sab ang pagpanghatag og mga kagamitan sa pagpanungha ug mga desktop computer sa piniling mga tulunghaan, ug sa donasyon sa mga kagamitan sa mga laboratoryong siyensiya sa hayskul alang sa Mining Technology and Geosciences. Mipadayag sa pag-uyon ang mga kapitan sa mga programa, apan sila misugyot nga ilakip sab unta ang pagbansay-bansay sa mga kabataang wala makatungha. Gitumbok nila ang food processing, housekeeping ug welding nga mapahigayon unta sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) o’ sa mga accredited trainers niini. Samtang, misugyot sab ang mga nadguma sa mga tulunghaan nga ma-abagan ang mga kahimanan sa mga day care center, ug nga unta malakip sab ang mga anaa sa grade one unya sa Tubod Elementary School nga mahatagan sa mga school kits. Misaksi si Eng’r. Ramcie Brillante, senior research specialist sa Mines and Geosciences Bureau (MGB-7) sa pagpakitambag uban nila Konsehal Alexander Alicaway, agriculturist Nelson Soronio ug welfare officer Eugenia Tee sa lungsod. Lakip sa mitambong ang mga kapitan sa Cabatbatan, Magsico, North Poblacion, Tabionan, Tañañas, Tinubdan, Tonggo ug Tubod. Mao sab ang nagduma sa mga tulunghaang elementarya sa Basak, Bugho, Cabatbatan, Ilaya, Magsico, Tabionan, Tañañas ug Tinubdan, ingon man sa San Fernando Central School ug San Fernando National High School. PR

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

