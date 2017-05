Sugilanon: Laing gugma

Elden Hortelano Cometa

Managase, Tabogon, Cebu MISAYOP na ang adlaw ug misugod na paghabol ang kangitngit sa palibot. Laylay ang mga tuhod ko samtang naglakaw sa sementadong dalan. Kabalisa ang gibati sa akong lawas. Daw nagsalimuang akong hunahuna kon unsay angay kong buhaton. Gihangad ko ang langit. Hulma sa iyang panagway ang dakong kasub-anan kay sa iyang bayhon miluta ang nangumbitay nga bagang dag-om. Sa akong tan-aw dili halayo ang among gibati. Wa ko masayod sa angay kong buhaton. Gusto kong moinom og alak. Lumsan ko ang akong kaugalingon aron mahikalimot. Dili ko makatuo sa akong nakita kaganina sa lagwerta nilang Stephany. Nagsabot man god mi nga mamisita ko sa ila. Misugot siya kay duna pod siyay ipaila-ila nako. Nagdala kog pungpong sa mga pulang rosas dihang nahitangka ko sa ‘gate’ sa balay nilang Stephany kaganina. Apan kalit akong nahimut-okan sa akong nakita: duha ka binuhat malipayong nanagyaka sa lunhawng bermuda grass. Gilantaw ko sila gikan sa akong gibarugan. “Kon wala ko masayop, si Stephany gyud kana ug si Arvin,” matod ko sa akong kaugalingon. Kauban ni Stephany si Arvin sa opisina ug sama nako, nagandoy sab si Arvin sa gugma ni Stephany. Gisakitan ko sa akong nakita. “Sila na ba gyud kaha?” pangutana ko sa akong kaugalingon. “Uyab na gyud na sila!” tubag ko sa akong pangutana. Mitalikod ko, milakaw pahilayo sa ilang nahimutangan. Mihukom ko nga dili na magsamok pa kanila. Daw mihunong ang akong kalibutan. Mihuot ang akong dughan sa akong nakita. Nagselos ko kang Arvin. Apan misantop sa akong hunahuna nga dili ko angay magselos kay managsama kaming maghahalad kang Stephany. Matod pa, ‘All is fair in love and in war.” Giangkon ko akong kapildihan. Sa plasa ko gihatod sa akong paglakaw. Kini ang lugar nga maoy suroyanan sa mga managtrato ug sa mga tawo nga nangita pa og trato. Gipasarap ko ang akong panan-aw sa palibot. Ilawom sa dakong punoan sa akasya milingkod ko sa sementadong lingkuranan. Ang pungpong sa mga pulang rosas gibutang ko sa akong kilid. Mihuros ang bugnawng hangin nga mihapuhap sa akong kalawasan. Apan sa gihapon naghari sa akong dughan ang kasakit nga bunga sa gibuhat ni Stephany, ang binuhat nga maoy natingban sa akong gugma. Unya dihay babaye nga mibarog sa akong nahimutangan. “Uy, kanindot sa mga pulang rosas! Imo na?” sa babaye nga nagpahiyom. “Oo. Kon gusto ka ihatag ni nako nimo,” tubag ko. “Ayaw, uy! Basig manuyo ang imong gipaabot nga maoy imong hatagan ana.” “Wa man koy gihuwat. Gipalit ko na para sa among lamesa sa sala,” dali nakong pamakak. “Lingkod, Miss.” Milingkod ang babaye sa lingkuranan, nga ang pungpong sa mga rosas maoy nag-ulang namo. “Tinuod, wa kay gihuwat?” Miyango ko unya namulong, “Ako diay si Joseph. Ikaw, may gihuwat dinhi?” “Wa man. Misuroy lang ko dinhi kay gilaayan ko sa balay,” sa babaye. “Ako diay si Rica.” Unya nabatyagan ko nga nagtaligsik. Ang dag-om kaganina nagsugod nag bugwak sa ulan. Gipunit ko ang mga rosas ug gitunol kang Rica. Nanindog mi ug paspas nga mipaingon sa ‘waiting shed.’ Daghan ang namasilong didto. Miuliot mi si Rica ug wala tuyoa, nagkadikit ang among mga lawas. Sulod sa akong dughan may misubol nga laing gugma. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

