Talk to Papa Joe: Kalit lang mamaldita

Dear Papa Joe, Tawga lang ko sa ngalan nga Miss Scorpio, 17 years old. Ang akong problema kabahin sa akong amo nga grabe ka estrikta. Dili ko kasabot sa iyang batasan kay mangasaba siya bisan wala koy sala kaniya. Ako man unta gibuhat akong responsibi­lidad sa balay pero para kaniya kulang gihapon ang akong gipanghimo. Dili siya maka appreciate sa akong trabaho. Makalibog na kaayo ni siya kay kon makaadto ni siya sa uyab niya nga amo ra sab nga silingan, maayo ang iyang buot. Dili na siya saputon unya iya pa kong dad-an og burger ug klase klaseng mga pagkaon ug maayo siya og tinagdan nako. Magubot gyud mi diri sa balay kay iya ming pasanginlan nga nanglibak mi daw niya. Naka decide ko nga mopahawa na lang kay dili ko kaagwanta sa iyang batasan. Pugngan ko sa iyang mga boarder kay lagi suod na man mi tanan. Ang akong pangutanana modayon ba sa pagpahawa anang balaya tungod sa iyang di masabot nga batasan? MS. SCORPIO Miss Scorpio, Ang ako lang ikasulti nimo nga kon di nimo kaya, then let go, pahawa. Mao sad nga makasab-an ka kay basin gipaagi lang na niya nga pahibaw-on ka nga katabang ka, dili ka magsige og kuyog o estorya sa mga tawo diha unya. Usa pa, ayaw na lang pangayo og atensyon kay kanang iyang sapot siguro tungod na sa personal nga rason ug basin sa iyang lovelife. Busa, ako pa nimo, trabaho lang diha kay sa trabaho apil na ang kasaba sa sweldo. Bisan pa sa opisina pa ka gatrabaho naa gyud na, pero sa gikaingon ko nga nga kon di nimo makaya, balhin og laing trabahuan. Panghinaot nga maka amo ka og mga tawo nga swak sa imong gusto nga treatment. Daghang salamat. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

