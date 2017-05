Sugilanon: Ulan sa kasingkasing

Carmelo D. Lariosa

Panadtaran, San Fernando, Cebu KARONG hapuna adtu­on niya si Catherine sa gitrabahuan niini a­­­ron pahibaw-on ki­ni nga ugma molarga na siya sa Dubai. Ug ang ilang sabot nga magminyo unya na inig kahuman sa kontrata nga ba­lig tulo ka tuig siya didto. Ug karon samtang naglakaw si Obet subaysa sementadong dalan sa aseras kalit lang nga mibunok ang ulan. Kusog ang ulan ug kon madugay-dugay ang pagbunok mosuyla dayon ang tubig sa mga kanal dinhi sa siyudad nga magmugnag baha. Midali si Obet paglakaw paingon sa usa ka hagdanang sementado sa usa ka ‘snack house’ kay nabatyagan niyang mihapdos ang iyang tiyan. Mosulod na unta siya sa kan-anan dihang nabantang sa iyang panan-aw si Catherinedidto sa sulod. May kauban kining lalake nga edad-edaran na. Wala na lang siya molahos pagsulod ug nagpaabot nga mahuman sila si Catherine ug ang gulanong lalake nga mahuman. Nakagawas na diay si Catherine sa iyang opisina. Taudtaod mitindog ang lalake ug migawas biniyaan si Catherine. Morag subo ang nawong sa dalaga kay klaro man kaayo gikan sa iyang gibarugan kay tin-aw man ang bildo nga bungbong sa snack house. Misulodsiya ug nakugang si Catherine pagkakita kaniya. “Obet, ganina ra ka diha sa gawas?” ni Catherine nga mabalak-on ang nawong. “Oo, ug nakita ko kamaong duha niadtong gulangong lalake,” ni Obet sa hinay nga tingog. Sa gawas nagpadayon pagbunok ang ulan ug nasigpatan ni Obet nga misuyla na ang tubig sa kanal sa atbang. May kaitom ang kolor sa tubig, tingali tungod sa kahugaw niini. “A, kining… Obet. Kadtong tawo nga imong nakita nga uban nako kaganina, mao to ang akong karelasyon. Una siya kay kanimo. Sorry, ha, nga karon ko pa ni isulti nimo.Siya ang nagbuhi sa among pamilya. Dato si Enrique ug siya ang nagpatungha sa duha nako ka manghod aron mahuman nila ang ilang kurso.” Kahilakon si Catherine nga misugid kang Obet. “Kon mao na, imo lang kong giduwa-duwaan, Catherine! Usa lang diay ko ka butang nga way bili!” ni Obet nga mikagot ang mga ngipon. “No! Ayaw pagsulti ana, Obet. Bililhon ka alang nako kay ikaw ang tinuod kong gihigugma ug dili si Enrique nga daw amahan lang nako ang pagtagad ko kaniya!” mitaas ang tingog ni Catherine. Apan nagkurog ang mga ngabil ni Obet kay gilimbungan siya sa babaye nga iyang gipakamutya. Sa gawas kusog gihapon ang ulan ug nakita niyang miubog ang mga sakyanan sa baha didto sa pikas dalan. Maayo gani kay medyo nabungtod ang nahimutangan sa ‘snack house’ ug wala maaabot sa baha. “Kon mao na, buwagi tong tawhana, Catherine!” milanog ang tingog ni Obet. “Andam kong modawat sa imong pagbag-o!” Wala motingog si Catherine. Mitindog si Obet ug nagdali nga migawas, apan kusog ang baha. Mihukom siya nga magpaabot sa pagkibra sa tubig. Apan nabatyagan niya nga may mikalit paggakos kaniya. Si Catherine. Naghilak kini ug nagdanguyngoy sa iyang dughan. Gigakos niya si Catherine kay naluoy siya. Kusog pa gihapon ang pagbunok sa ulan, sama kakusog sa ulan nga mibunok karon sa iyang kasingkasing nga daw dili motuang. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.