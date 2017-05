Tambagi ko Noy Kulas: Nabanhaw kuno

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Magpatawag ra ko og Mr. T. Kining akong problema pangbatan-on unta pero kining love wa diay edad. Ang akong pro­blema lovelife bisan min­yo kong dako.

Kay taga Minandanao ko, ni­pauli ko sa amoa kay fiesta lagi ug mag family reunion. Sa akong pag-uli, nagkasakay mi sa eroplano sa akong uyab sa high school ug college pa ko. Maingon ta first love mi pulos. Gikan siya sa abroad kay nakabana og foreigner ug nipauli aron mamista pareho nako. Nagtupad pa mi og lingkuranan sa eroplano ug nag-estorya sa among yester years. Gikilig ming duha og maayo ug maorag nabanhaw ang among kagahapon sa tago. Sukad niadto nagsige na ang among communication pinaagi sa text, kinawatkawat nga calls ug chat.

Noy, mingawon na mi sa usag usa kon di mi mag-communicate. Pagbalik niya sa abroad nisaad siya nga magpadayon ang among communication. Mao ni ang nahitabo karon. Nawad-an mi og gana sa among mga pares kay nabanhaw ang among pagbati. Maora mi og nabatan-on og balik.

Nakahibawo mi nga di sakto ang among gibuhat pero maglisod na mi og pugong sa among kamingaw sa usag usa. Unsa may among buhaton? Makigbuwag mi sa among tagsa ka partner?

MR. T

Mr. T,

Unsa may imong pagtuo sa kaminyuon, duwa-duwa lang? Lifetime na baya na nga commitment. Kon duna moy mga anak, unsa kahay ilang bation? Tagsa ra sa mga anak nga ni-survive ug nakabaton og maayong kinabuhi bisan nabungkag ang pamilya. Mao na, huna-hunaag maayo ninyong duha kon unsa ang inyong gisudlan karon.

Lisod na nuon putlon kay base sa mga pagtuon sa mga sayantipiko, ang gugma sama og drug addiction og effect apan sama sa mao nga addiction, matambalan ni. Gikinahanglan ang will power nga magsugod diha sa inyong tagsa ka kaugalingon. Putla ang tanang communication, ang imong Facebook I deactivate, pag-ilis og numero. Kana makatabang og dako nga maputol ang inyong nabanhaw nga relasyon.

NOY KULAS

(kulassuper@sunstar.com.ph)