Serna: Binisaya pa more!

DI kaayo ko seryoso sa pagsunod sa mga pelikulang "Fast & Furious." Bisan gani dihang nadani ang uban sa pagkamatay sa usa ka bida niini nga si Paul Walker samtang gihimo pa ang ikapitong pelikula. Pero nausab kini sa "Fast & Furious 8." Nindot ang istorya. Mahitungod sa pamilya ug sa panaghigala. Natandog ug nalingaw ko. May F&F 9 pa kaha? Lagmit kay nakaikyas man ang kontrabida nga gidala ni Charlize Theron. Mao nay giingon: "Atangi ang sunod sumpay." ● ● ● Human molabay ang duol duha ka tuig sukad nibabay ko sa Kapitolyo tungod sa early retirement, nahimamat nako pag-usab ang mga kanhi kauban sa in-house band nga Capitol Musicmakers (Grace Galenzoga, Jake Temblor ug Frank Zamora) sa pista sa Nueva Caceres, Oslob. Gawas sa sulatsulat, kamao sab tag gamay og kantakanta. Nakakanta baya ko uban sa Sun.Star Cebu in-house band kanhi nga Anything But The News. Garagara ra gud. Usa sa mga bag-ong sakop sa Capitol Musicmakers ang kanhi sakop sa Stagecrew nga si Jason Dacua. Ug sa dihang kalit lang ko niya gitawag kay pakantahon og All My Life nga wala ra ba gyud nako ma-memorize. Ug tungod kay way kopya, ang ending: tibuok kanta gidiktar ni kumpareng Jason (kinugos nako iyang ikaduhang anak). Mirisi! Haha! Ngano bitaw? ● ● ● Di gyud ko malingaw anang kinantahan nga daghang likoliko (kulot sa Tinagalog). Mao nang di ko ganahan ni Mariah Carey. Adtong Miyerkules, may bata sa Tawag ng Tanghalan Kids nga pinalikoliko ang kinantahan. Nindot unta og tingog ug may hitsura, pero tungod sa kadaghan sa mga likoliko, nakaingon ko: "Puol. Di ni kadaug." Ug tuod man… anugon! ● ● ● Nadani ang akong pagtagad sa Summer Dance Fitness sa Ayala Center Cebu Terraces adtong Miyerkules. Gawas sa retro dance steps ug music, ginindotan ko sa disco version sa Turagsoy ni Max Surban nga ganado kaayong gisayawan sa mga nangapil. Binisaya pa more!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

