Sugilanon: Linugdangan sa sapot

Apronianito Ferrater Miramon

Talisay, Santander, Cebu GITAN-AW ko ang relo diha sa wala kong pulso human ko ma-parking ang ‘delivery van’. Minus singko para alas singko na sa kahapunon. Mihinay ko og lakaw paingon sa biometric clock. Adto na lang usa ko sa duol niini mopahuway samtang magpaabot sa takna nga maoy akong i-punch out. Samtang naglakaw ko paingon sa nahimutangan sa biometric clock nasihag ko diha sa transparent nga bildo sa opisina si Ma’am Liza, ang among general manager. Aduna kini gika-estorya diha sa iyang selpon. Ug sa pagkaalinggat niini sa akong presensya dali kining mingkamay kanako. “James, hakuta usa kadtong mga bugas nga atua sa warehouse ug dad-a ngari sa planta,” ni Ma’am Liza kanako dihang dinha na ko sa atubangan sa iyang lamesa. “Hala, mo-out na ra ba ko, Ma’am,” ingon sa kabalibaron ko sa iyang hangyo. “Ayaw lang ‘sa pag-out. Pag-overtime lang kay importante nga madala kadto diri aron safety.” Di nako matugkad kon mandar ba kini o hangyo. Hinuon aduna man siyay katungod nga momandar kanako kay siya man ang labaw ning tibuok kompaniya. Mipadayon siya, “Kay mingtawag si Miss Nadine, ang gi-asayinan nako sa pagsdiskubre sa mhga bugas, nga wala pa kuno kini mahurot og claim.” “Ah! Grabe sang mga tawhana. Gihatag na kanato sa kompaniya nga libre unya hatagan pag kabalaka ang tagdumala!” Maoy gipasabot ko ang mga kauban ko sa trabaho nga wa pa maka-claim. Wala koy nahimo gawas sa pagsunod sa iyang sugo. Maoy plano unta nako nga mo-out pagsayo sa trabaho aron mangitag buyer ning bugas nga gipanghatag sa among kompaniya isip benepisyo. Gawas sa 13th month pay, Christmas bonus ug mga incentive, manghatag pa gyud og bugas. Tungod lagi kay ubay-ubay mi og mga benepisyo nga madawat maoy hinungdan nga daghan ming mga empleyado nga dinhi ning kompaniyaha manggungis. Kontra gusto ang akong pagtahod. Hapit ko na lang gani palupda ang pagpadagan sa delivery van aron sa ingon makahuman ko dayon aron maka-out. Misamot ang akong sapot dihang nakita ko ang kadaghan pa sa sako sa Ganador nga akong hakutunon. Wala ra bay makatabang nako kay si Nadine na lang ang nahabilin sa warehouse 2. Misamot pagsurok ang akong dugo sa pagkasayod nako sa mga tag-iya sa mga bugas nga na­habilin. Nailhan ko kini tu­ngod sa mga marka dinha sa sako. Paghiabot sa planta nagpangusmo ko nga gideskarga gikan sa delivery van ang mga bugas. Ug kay wala man gyud ako mahuwasi sa sapot gipangbalibag ko na lang ang mga sinakong bugas ngadto sa sementadong driveway sulod sa planta. Matag itsa ko sa sinakong bugas ingon sa mag-anam usab kainit ang akong ulo. Unya human kog itsa sa katapusang sako nanglurat ang akong mga mata kay nabusdik kini. Nanuasik ang mga lugas sa humay ug ningkatag sa semento. “Di na ko mabasol sa tag-iya ning nahitabo sa iyang bugas,” bagulbol ko sa kaugalingon. “Sala ni niya. Ngano bitawng wa niya kuhaa.” Dali kong kong giwaling ang sako aron akong makita kon kinsay tag-iya. Ingon sa giyab-ag inaysang tubig ang akong kaugalingon sa pagkabasa ko sa mga letra. “Nah! Unsaon nako pagbaligya ani ron,” maulawon kong namupho sa sa akong bugas kay akong ngalan ang gi-marka sa sako. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.