Super Suroy: Gidagsa nga mga dapit sa Kaohsiung

(Hulagway gikan ni John Paul Pepito)

DUHA ka mga dagko ug ma­anindot nga atraksyon ang mitatak kanako dihang ni­bi­sita ako sa habagatang dak­bayan sa nasud sa Taiwan nga mao ang Kaohsiung. Kini mao ang nabantog nga atop Fomosa Boulevard metro station ug ang Fo Guang Shan Buddha Memorial Center. Ang dakbayan sa Kaohsiung maoy naghupot sa labing dako nga pantalaan ug maoy ikaduhang dako nga dakbayan sa nasud. Kini maoy usa sa mga progresibong dakbayan diin sagad sa mga atraksyon niini dali lang maadtuan pinaagi sa train. Formosa Boulevard Kon mahiligon ka sa arts ug kolor, ayaw palabya ang pagsud-ong sa sikat nga Formosa Boulevard KMRT Station. Ang Formosa Boulevard usa ka dako nga subway line nga nagsilbi og duha ka linya sa serbisyo sa train. Kon mobalhin ka subway, sakay sa elevator ug gawas sa concourse level aron imung masud-ong ang dako ug namungingi sa kolor nga atop nga ginama sa bildo. Ang dome nga atop gidesin­yo sa sikat nga American-Ita­lian artist Narciscuss Quagliata. Matag kilid sa kaleidoscopic glass mural nga atop nagpakita ug mga nagkadaiyang hulagway sa tawo, mga hayop ug kalikupan ug kini may dala nga tagsatagsa ka mga mensahe. Daghan usab nga mga aktibidad nga gihimo sa dapit busa malingaw ka sa imung pagbisita dinhi. Fo Guang Shan Buddha Memorial Center Lituka ang maayo nga pulong. Buhata ang maayong binuhatan ug hunahuna ang mga maayong butang. Kini maoy akong nakat-unan sa dihang nakahigayon ako sa pagbisita sa nabantog nga atraksyon nga Fo Guang Shan Buddha Memorial Center nga giisip nga naghupot sa usa sa mga labing dako nga rebulto ni Gautama Buddha sa tibuok kalibutan. Si Buddha maoy sinugdanan sa tinuohang Buddhismo. Ang atraksyon binisita di lang sa mga manununod sa tinuohan apan lakip na sa libuoang mga turista sa tibuok kalibutan. Nganung di angayang palabyong bisitaon ang atraksyon kon kamo mobisita sa Kaoshiung? Tungod kay makapabilib sa imung mga mata ang arkitektura niini sanglit ang mga mga edipisyo sud sa maong atraksyon inspirado man sa karaan ug modernong panahon. Gawas sa dako nga rebulto ni Buddha, kini adunay Four Noble Thruths Stupas nga inspired gikan sa India samtang Chinese-type usab ang mga pagoda nga sud niiini. May mga nagkadaiyang art exhibits usab ang memorial center nga namugna tungod ni Master Hsing Yun nga makapasabot nimu kalabot sa tinuohang Buddhismo. Wa pay labot niini ang view sa dapit nga anaa sa bukid ug mga lamiang vegetarian nga pagkaon. Gikan sa Kaohsiung Railway Station o sa airport, maabot ninyo ang atraksyon pinaagi sa bus o taxi. Tungod kay kini usa ka relihiyuso nga dapit mas maayo nga motuman ikaw sa ilang pahimangno sa mga mobisita sama sa pagtuman sa dress code nga mubo nga shorts ug tsinelas ug ang pagdili pagsaba-saba aron di makadistrubo sa mga nag-ampo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

