Talk to Papa Joe: Basin nagpaligas lang

Dear Papa Joe, Tawga lang ko sa ngalan nga Troy, taga Carcar City, 33 anyos na ang pangidaron. Ang akong problema kabahin sa akong ka live in for seven years na. Nasayod ko nga gusto na siya makasal pero nagtigom pa ko og kwarta. Usa pa nasayop ang akong birth certificate ug gipaabot pa nako ang resulta. Kini siya kay maorag wala lay paki nako kay ma-feel baya natong mga lalake ang pagtagad sa atong hinigugma. Sukad mi nakaanak, nisamot ang problema pero nisabot ko kay basin gikapoy lang siya og bantay sa bata. Pero maorag lahi naman hinuon kay inig abot nako, ang bata na lang ang mosugat ug siya mag Facebook lang. Dili gani ta pangutan-on kon nikaon o mokaon naba ka. Ang bati pa gyud kay sa kama, maayo lang ganahan siya, pero mohangyo pako kay dalidali-on. Unya karon nahitabo nga naay ni take og picture nako unya naay babaye mga 1 meter gilay-on nga seksi, nagselos selos pa kay nagwala kuno ko. Bisan unsaon unsaon nako niya og explain, di gyud siya maminaw. Kadaghan na ni siya nakasulti nako nga wala siyay love nako. Unya after awhile, love nasad. Unsay akong buhaton kalabot niini? Please tambagi ko. TROY Troy, Kasagaran moingon ko nga sabta ang inyong mga pares. Basin gikapoy pero ikaw mismo nasayud nga unsa ka grabe ang inyong sitwasyon. Mao nga og di na nimo kaya, modesisyon ka na kay sa magpuyo mo nga namakak ra mo sa usag usa sa inyong kaugalingon. Ang luoy lang kay maapektuhan ang bata. Pero kon mo-decide ka nga moundang, ayaw lang sab kalimot sa imong obligasyon sa imong anak kay basin mao ra nay gihuwat sa imong ka live-in mao nangita siya og bikil nimo permi, di ba? Pero kon makaya pa nimo ang inyong sitwasyon, padayon. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.