Basil: Jake Cuenca proud kaha sa ex-girlfriend?

MANILA - Ang nabalita kaniadto, may girlfriend ang hunk actor nga si Jake Cuenca nga usa ka modelo.

Kung nahisgutan man ang ngan sa model, di nag-ring a bell not until during the coronation night of Binibining Pilipinas 2017 diin misalmot ang ex model-girlfriend ni Jake nga ang name diay, Chanel Olive Thomas og mapalad si Chanel tungod kay nakakuha siya og title. Siya ang Bb. Pilipinas-Supranational winner.

May pressure sad sa titulong nakuha ni Chanel tungod kay ang Pilipinas ang midaog sa kinaunhang Miss Supranational a few years back, si Mutya Datul.

Maanyag si Chanel, puwerte manubag ug may height. Hinaot unta nga pinaagi kang Chanel, makuha og usab sa Pinas ang Miss Supranational title.

Back to Jake, siguro happy ang aktor sa achievement sa iyang ex. Aba, dapat ma-proud siya tungod kay bago kini naging beauty queen eh naging dyowa niya kini, matawag og dakong achievement sad kini on his part.

Anyway, congratulations Chanel og unta, ikaw ang sunod nga Pinay nga makasungkit sa Miss Supranational crown.

***

Bilib ako sa panaghigala nila ni Carmina Villaroel ug Aiko Melendez nga nagsugod sa dihang mga teenagers pa sila. Nahinumduman ba ninyo ang youth-oriented show kanhi nga 13, 14, 15? Si Carmina 13 years old that time, si Aiko 14 ug si Ruffa Gutierrez, 15.

Bisan og nangaminyo na sila ug may hamtong ng mga anak ilabi na si Carmina, wala maputol ang panaghigala sa duha. Si Ruffa medyo dili na nila kaayo nakakasama tungod kay may new set of friends kini pero sila si Aiko ug Carmina remained intact ang friendship ug nadugangan pa kini ni Gelli de Belen.

They see to it nga kung libre silang tulo, manggawas sila og mangaon. Ang kulit-kulit kung mag-uban na ang tulo, para silang mga bata. May nadugang pa sa ilang friendship karon, si Candy Pangilinan.

Ang kaluha ni Carmina Villaruel kang Zoren Legaspi, mga dagko na ug commercial models na, ang mga anak ni Aiko, hitsuraan sad (Andrei and Martina) ug ang kang Gelli naman, morag dili showbiz pero mga hitsuraan kini tungod kay ambungan ang bana ni Gelli nga si Ariel Rivera.

Si Candy Pangilinan naman may special child named Quintin Alvarado nga mahal na mahal niya.