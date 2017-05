Sugilanon: Drug runner

Lamberto G. Ceballos

Cawayan, Dalaguete, Cebu DUNAY naka-tip kang PO1 Juanito Tamban nga si Dongdong ‘drug runner’ ni Doglion, aliyas sa usa ka ‘drug lord’ sa Barangay Asero, dakbayan sa Sugbo. Busa iya kining gipanid-an kay naa man siya magpuyo sa maong barangay, May pipila na ka mga tawo ang misulti niini kaniya, lakip na gani ang mga bata nga nakaila kang Dongdong. Dose anyos pa si Dongdong ug bag-o lang migradwar sa Grade Six. Wala siya mag-uniporme niining buntaga. Didto siya ipli sa tindahan og mga sutseriyas dili layo sa baromg-barong nga gipuy-an sa pamilya ni Dongdong. Taudtaod nakita niya ang bata nga nanaog. Nagsul-ob kinig puti nga T-Shirt. Naagian siya sa bata nga wala molingi sa tindahan. Dihang distansiya nag mga pulo ka lakang si Dongdong mihinay-hinay pagsunod si PO1 Tamban. Didto sa ‘crossing’ nalantawan ni PO1 Tamban si Dongdong nga misulod sa usa ka tindahan. Paggawas sa bata may gibitbit na siyang gamay nga plastik nga bulsita nga puti ang sulod. Nagduda si PO1 Tamban nga shabu kadto. Mao nga mihukom siya nga sitahon ang bata. Basig ang tindahan nga gisudlan sa bata ‘bagsakanan’ pod og shabu nga usa ka ginadiling drugas. Dihang duol na si Dongdong sa iyang nahimutangan atubangan sa Dulce Bakery gisitsitan ni PO1 Tamban ang bata. Wala manumbaling ang bata. “Pssst! Pssst! Pssst!” misitsit pag-usab si PO1 Tamban. Milingi si Dongdong sa pulis. “Ako imong gitawag!” matod sa bata. “Oo, ikaw!” tubag ni PO1 Tamban. “Tan-awon ko nang imong dala. Basig shabu na.” Apan imbes moduol, kalit nga misutoy pagdagan si Dongdong. Gigukod siya ni PO1 Tamban. Kusog nga midagan si Dongdong. Paspas nga migukod kaniya si PO1 Tamban. Gusto sa bata nga dili maapsan sa pulis tungod sa kahadlok nga dakpon siya. Mao nagpanglingi siya kay basin og duol na kaniya ang pulis. Apan sa iyang paglingi makausa pa, wala siya makaalinggat sa dyip-pasaheroan nga kusog nga nagdagan ug midasmag kaniya. Natumba siya sa karsada ug namatay dihadiha. Gitapuk-an dayon siya sa mga tawo, lakip ni PO1 Tamban. “Wa koy sala ani!” matod sa drayber sa dyip. “Siya may mi­das­mag sa dyip!” May nagpahibalo sa inahan ni Dongdong sa nahitabo. “Diyos ko, Dongdong! Nganong nahitabo man kini kanimo!” Misiyagit ang inahan ni Dongdong samtang miumbangol paghilak. “Diin diay siya gikan, Nang Biday?” pangutana sa usa ka silingan nga babaye. “Ay, gisugo nako og asukar sa krosing kay barato didto. Diyes pesos ra ang putos. Unya tungod ini namatay hinuon siya. Huhuhuhuhu! Kaluoy sa a­kong a­nak!” Gitan-aw ni PO1 Tamban ang gamayng plastik nga bulsita nga gipunit niya sa yuta. Nawasig-wasig ang sulod niini sa yuta; ang uban nalun-oy sa dugo ni Dongdong. Mihalang ang iyang mga mata. Mitulo ang iyang mga luha. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

