Tambagi ko Noy Kulas: Kondisyon

Dear Noy Kulas, Usa ko ka single mother. Tagoa lang ko sa ngan nga Liza. Human ko nanganak, giputol nako ang among relasyon sa akong uyab kay wa siyay klaro kon pakaslan ba ko niya o di. Nagsige hinuon siya og sustento sa bata. Pero duna siyay kondisyon nga di ko manguyab og lain aron di niya hunongon ang pagsuporta sa amoang anak. Mahug ra gihapon nga way kapuslanan ang among panagbuwag tungod sa iyang kondisyon. Unya naa ra bay nanguyab nako nga se­rious ug gustong makigminyo na­ko bisan sa akong situation. Unsa may akong buhaton kay kasugtunon na ko aning taw­hana karon. LIZA Liz, Ang iyang kondisyon way gibug-aton o epekto sa iyang pagsuporta sa bata kay ang balaud maoy nagbuot niini. Kon iyang giila ang bata nga iyang anak base sa mga dokumento, sayon ra ang imong paggukod kaniya, labina kon duna siyay trabaho o negusyo. Lisodlisod lang ang pagpugos kon toa siya sa abroad kay daghan ang agian una ka pa makakuha sa sustento. Duha-duhaan pa gani tungod sa mga proseso. Apan kon naa ra siya diri, mahimo siyang i­mong pugson alang sa regular nga suporta. Imo ki­ning idangop sa family court. Kabahin anang lalake nga gustong mangasawa nimo, a­­yaw kaayo pagdali-dali ug salig dayon kay kon wa na siya ma­ngilad, tininuod ang iyaha diha nimo, hayan nakalitan ra na. Kana bang gugma nga nag-uros-uros, sama sa kayo nga pwerte pang dilaab kay bag-o pa. Apan kon nagkadugay na ug hapit na mahurot pag kaon ang mga butang, mohinay ra usab. Bisan wa ka mosulti, nagtuo kong bag-o pa mo nag­ka­­relasyon. Give it a try for at least mga two years. Tan-awa kon unsay dagan sa inyong relasyon aron di ka na usab masugamak sa laing sayop. Tinuod, nindot ang pakaslan ka apan, gikinahang­lan nga sa saktong lalake ug sa saktong panahon ug sa maa­yong desisyon. Sa laktod, hinayhinay lang aron di mapandol. NOY KULAS (Alang sa problema, e-mail sa kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

