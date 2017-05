Balak: Ikaw nga adunahan

Aurora Llanto Natividad

Panadtaran, San Fernando, Cebu Di baya ang bahandi mo ning atong kalibutan

Mohatod kanimo ngadto sa imong lubnganan

Kundi mga silingang nasapupo sa imong kaayo.

Sila gani mobakho malumsan sa kawili nimo. Apan imo sila nga gisalikwayg gipangtamay

Mga sagbot silang gipanumban sa biaybiay.

Sila baya tinubdan sa imo karong kaharuhay

Nagtam-ok kanimo sa mga sinakong kalipay. Sila nag-ula og mahagkot singot sa kalawasan

Aron magliundok bahandi sa imong atubangan.

Nabun-og sila sa imong mga singhag banghag

Nangambak sa lampingasan mong alingagngag. Daw nalimot ka, adunahan, sa atong katapusan

Naaninaw ang kamangtas sa imong balatian.

Hinumdomi kining tanan imong pagabasulan,

Sa Diyos ka paninglan utang mo ning kalibutan. Apan sa tuyok sa orasan di pa uwahi ang tanan

Taknaan sa bungbong naglabyog sa kahigayunan.

Pagbasol, pag-usab, paghapnig sa imong batasan

Dangop, gaksa ang langit sa tul-id nga batakan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

