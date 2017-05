Jodi gikulbaan sa Dear Other Self?

BLOOMING ug nagkaguapa karon ang Jodi Sta Maria ug feeling long hair pa kay giilogan sa duha ka batan-ong hunks. Taod-taod na nga wala nato makita sa teleserye ang aktres apan may bag-ong pelikula kini karon sa Star Cinema, ang “Dear Other Self” kauban silang Joseph Marco ug Xian Lim. Ang dakong pangutana kon mokita ba kaha kini pareho sa nahitabo sa unang pelikula ni Jodi uban ni Richard Yap ug Ian Veneracion? Daghan ang niingon nga way kasiguro-an kay karon pa lang nato makita si Jodi nga makapartner silang Joseph ug Xian, dili pareho sa miaging pelikula niini kay sure hit ug may napamatud-an na ang tambalang Jodi ug Richard sa "Be careful with my heart" ug Jodi-Ian sa "Pangako sa iyo". Ato ning mahibaw-an inig salida karong Mayo 17 kon unsay dangatan ini sa takilya sa direksyon ni Veronica Velasco. Gi-shoot usab kini sa Thailand, istorya ni Jodi nga naglibog kon unsay iyang gusto ug angay buhaton. Kon ipadayon ba niya ang iyang career o ang passion niya sa pag-travel. Matud ni Xian sa primero mora ug may nerbyos siya nga makatrabaho si Jodi. Intimidating kuno ang dating sa aktres apan sa dihang nag-shoot na sila sa Thailand okay ra diay kay super cool daw si Jodi. Kon may kissing scene ba sila sa movie mao nay inyong atangan. Si Jodi kay gikulbaan sad daw sa iyang movie labi na sa mga kritiko nga miingon nga siya ang magdala kon unsay mahitabo niini sa takilya. Si Joseph Marco ug Xian Lim dili pa kuno bankable artist, apan matud ni Jodi nga dili lang siya ang magdala sa pelikula kondili silang tulo gyud. Ay'g saba! Human mo nalingaw ug gikilig sa natapos lang nga Korean novela nga "Love in the moonlight", ugma sugdan na ang duha ka istorya nga makapatutok ninyo sa telebisyon. Labi na sa mga mahiligon sa teleseryeng Koreano. Ang duha sa pinakadako ug da best nga korean novela makita sa ABS-CBN, ang romance drama fantaserye, "Goblin" nga gibituonan sa bidang lalaki sa "Train to Busan" ug ang laing usa ni Lee Min Ho, ang " Legend of the blue sea." Ay'g saba!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

