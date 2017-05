Micro Finance Nanay: Nakat-on dihang nahutdan

AKO si Salvacion Verano Baclaan, 37, taga Dasitam, Baclayon, Bohol. Usa lamang ang among anak sa akong bana nga si Romeo Baclaan, nga nagtrabaho isip guwardiya sa usa ka pribadong kompanya sa Siyudad sa Tagbilaran. Nakahuman ko sa kursong midwifery sa Bohol Institute of Technology, apan tungod sa kakabus wala ko naka-board examination. Unom sab kami ka mga managsoon ug ako ang kamaguwangan, maong naningkamot nalang ko nga makatrabaho aron makatabang kay daghan silang nagsalig nako. Nakatrabaho ako sa San Pedro Hospital sa Davao isip monitoring sa nursery o sa mga bag-ong inanak nga mga bata. Tuig 1999 nipauli ko sa Bohol ug nakaila ko si Romeo. Gusto unta kong mobalik sa akong trabaho sa Davao apan wala nisugot si Romeo, kay mas maayo kuno nga magnegosyo nalang. Tuod man, niabli kami og bugasan sa Siyudad sa Tagbilaran. Apan lagi kay dili kami makamao mobalibad sa mangutang, nahurot ang among puhonan. Tungod niadto, nipahulay nalang ako sa maong negosyo. Niadtong 2006, niabot sa among dapit ang micro-finance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Inc. (RAFI), unya nag-awhag sila sa mga kababayen-an nga mopahimulos sa ilang serbisyo. Human sa orientation, nakahukom ako nga moapil. Nakahulam ko og P5,000 nga maoy gibuhi nako og balik sa akong negosyong tindahan. Niining higayona, maayo na namo pagkagalam ang puhonan kay natagam na man ako sa nahitabo sa una. Dili na ako magpataka og pautang kay hinulaman raba ang akong gipuhonan. Sukad sa pagsulod nako sa RAFI Micro-finance, wala na gayod ko moundang, ug kaluoy sa Ginoo makabayad ra pud ko sa akong gihulaman. Anaa na ako karon sa ika-21st cycle sa pagpanghulam ug P40,000 na ang akong gi-loan. Kay maayo namo pagkadala ang among negosyo, aduna na akoy tindahan sa atubangan sa among balay. Aduna sab koy tindahan sa Tagbilaran K of C, nga usa sa mga kinaham nga suroyanan sa siyudad. Aduna akoy karenderiya sulod sa buwangan. Kabahin sa among pagpuyo, nakapalit na kami sa among gustong paliton. Aduna na kamiy duha ka motorsiklo, tulo ka mga refrigerator, ug may dispenser ug telebisyon. Ang akong refrigerator gamit gyud sa akong pagpaninda kay tulo ang akong pwesto. Ang akong ikatambag niadtong nagnegosyo sab mao nga ampingan ang gihulam nga puhonan ug hatagan og bili ang pagtigom aron sa umaabot adunay makuot. Dili pod kalimtan ang pagpasalamat sa Labaw nga Makagagahom.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

