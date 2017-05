Super Blowout: Prinsesa sa debut

Wa saari si Shajanna Claire Tan sa iyang inahan nga si Mary Joy Tan nga mag-party sa ika-18 nga kasumaran sa iyang adlaw nga natawhan.

Ang dalaga wa mangayo og bongga nga party tungod kay nahibalo kini sa ilang kahimtang sukad namatay ang iyang amahan sa dihang nagpanuigon pa lang kini og 9.

Gusto ni Joy nga surprisahon ang kamaguwangan nga anak hinugdan nga wa siya magsabasaba sa giandam nga party alang niini, hangtod nga nasayran na lang kini sa anak duha ka semana sa dili pa ang espesyal nga adlaw.

Niadtong gabii sa Abril 28 sa Citi Park Hotel, siyudad sa Sugbo, nahitabo ang espesyal ug makahuluganon nga debut party ni Shajanna.

Si Shajanna daw sama sa usa ka prinsesa sa fairy tale nga estorya.

Tulo ka gowns ang gisul-ob sa dalaga sa party, duha ka royal blue colors ug usa ka yellow.

Duha sa mga nagtahi niini kay sila si Mary Ty Apares ug Eden Cabatingan.

Siya mismo ang nagpili sa desinyo.

Ang tema sa iyang debut party kay ang salida nga “La La Land.”

Matod ni Joy, siya ang nag-concept sa party gumikan kay sama sa La La Land, ang iyang anak puno sa mga ambisyon ug pa­ngandoy sa kinabuhi.

“Para sa akoa, ma-relate ang movie niya kay ganahan sad siya (Shajanna) into music, naa siya'y talents sa sayaw ug kanta,” pamulong sa 43-anyos nga inahan.

Iyang gihulagway si Shajanna nga usa ka buotan, kugihan, utokan, responsabli, talented ug mahigugmaon sa uban.

Matod niya, dali ra usab makakat-on ang dalaga.

Pagmatuod niini, wala pay usa ka tuig si Shajanna, kamao na kini mobasa.

Si Shajanna maoy nagpatungha sa iyang kaugalingon sa Sac­red Heart School-Ateneo de Cebu, isip academic scholar.

“Nakita nako nga naa siya'y bright future,” dugang ni Joy sa Superbalita Cebu.

Usa sa mga pangandoy ni Shajanna ang mahimong usa ka doktor ugma damlag.

Ang pangan nga Shajanna nakuha ni Joy sa usa ka Hollywood nga salida, samtang ang Claire, gipangan gikan sa santos nga si Saint Clare.

Siya mapasalamaton sa inahan ug mga higala niini sa giandam nga bonggang party alang niya.

"I would like to thank my mom that despite her busy schedules, she took upon more headache all for me," sumala ni Shajanna.