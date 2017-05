Vallena: Pangandam

TAUDTAUD na kong wa makasikad. Duna man gani higayon, tagsa ra kaayo ug dug-ol ra sab kay feel nako ma­bikugan na ko kay magsugod nag pamanhod ang akong mga tuhod. Nakaila na ko sa signs sa bikog human sa pipila ka tuig nakong sinikad. Usa usab nako ka reader na­ngutana nako parte sa iyang maghuot nga dughan sa iyang pagsikad. Akong giingnan si Harold Cabatingan nga mas maayong magpahiling og cardiologist aron mahibaw-an kon wa ba siyay health condition nga wa lang mahibaw-i. Ako sab bitaw, naglibog ko nganong dali kaayo kong mohangos bisan sa kadugay na nakong sinikad ug medyo lagyo na ang mga biyahe. Kon wa ko magpahiling og extensive, apil na sa stress test, wa ko makahibawo nga duna diay duha ka mga ugat nga barado na tungod kay hubakon ko kaniadto. Kon wa pa ko magpahiling, wa ko kahibawo nga naa ko sa mao nga kondisyon. Mao ni hinungdan nga wa ko moapil og mga lumba kaniadto sa mountain bike. Maora kog ma­lumos samtang magtungas. Maayo lang unta nga okay ra ang resulta ni Harold. Di kompyansahan Nahinumdom lagi ko sa akong higalang siklista nga gipahimangnoan na sa doktor nga di na mosikad kay kuyaw na nga atakihon. Apan unsaon man nga nahigugma man siya sa biseklita, niapil og circuit nga lumba ug didto giatake. Wa na matabang ang akong higala bisan doktor nga siklista ang nitabang kaniya. Mao na nga niingon ko nga di angay kompyansahan ang biseklita o bisan unsa nga sports nga nag-require og intense effort sama sa running. Gikinahanglan ang preparasyon sa imong kaugalingon sa di ka pa mobuhat niani. Mao bitaw nga sa running dunay 3K, 10 K ug mas layo pa. Di ka usab modiretso og 10K kay gikinahanglan nga mas duol ang imong apilan una ka mag-anam og apil sa mas layo nga lumba. Kuyaw kon mokompyansa, posibleng dunay di maayong mahitabo. Paminaw Mao nga kon moapil ka og sports, sama sa biking, paminawa ang imong lawas. Ayaw usab pag-ahat. Naa ra bay uban, mao pa gani pagkabayo, diretso nag sikad og layo. Unya mao ray makadala og langay kay magsige og pahuway. Ayaw pagtuo nga bisan wa kay praktis o bag-o ka pa, imo nang makaya.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 07, 2017.

