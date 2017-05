Talk to PAPA JOE: Pwede pa kaha?

Dear Papa Joe, Tagua lang ko sa ngalan nga Liza, 40 years old pero bag-o lang mi naminyo sa akong bana human sa sulod sa unom ka tuig namong relasyon kay mas gipili namo una nga ma-stable mi daan una mosulod og kaminyuon labi na mga bread winner mi sa among mga pamilya. Karon gusto na mi maka anak pero dihang niadto mi sa doctor, niingon man siya nga high risk kuno ko kon mamabdos mao nga giku­yawan ko og mayo. Pwede man ko mamabdos pero nag control lang gyud ko kay basin unsay epekto niini sa akong lawas ug sa bata kay pwede na kaming duha ang ma diskwedo. Pero ang a­kong bana maorag nasagmuyo kay gusto gyud niya nga makakita siya sa iyang liwat ug mosangko na hi­nuon sa among panag-away. Mohisgot siya kay ngano ku­nong wala na lang mi magpakasal o magpamabdos na lang kon daan sa una. Matod pa niya nga andam siya nga mogasto sa pag-atiman nako basta mamabdos lang ko. Mao ni ang akong suliran karon kay maluoy sad baya ko niya. Palihug tambagi ko. LIZA Liza, Tinuod nga high risk na gyud na ang imong sitwasyon karon kay taas taas na ang imong edad. Dili sab ko doktor pero kon naa lang moy budget siguro nga magam ka pag-ayo pwede man tingali kang momabdos kay daghan na man sab ang nanganak og edaran na. Pero wala sad lagiy kasiguraduhan. Naa pa gani toy na feature sa TV nga 54 anyos mabdos pero wala pa sad mahibaw-i ang resula. Ang karon lang nga si Janet Jackson 50 na ang edad pero may kaya man mao nga nahimo. Apan labaw sa tanan, Day, ampo sa Ginuo kay iyang pagbuot ang tanan. Mao na nga di ko makasulti nimo nga dunay kasiguraduhan. Mas maayo nga makig ala­yon mo sa doktor para makita ninyo ang tsansa. Kana lang ug salamat. PAPA JOE (sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 08, 2017.

