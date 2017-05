Martin: Ang gahum sa social media

SA miaging tuig, nakontrobersyal sad si Sen. Tito Sotto tungod sa iyang komento sa usa ka babaye nga winner sa Eat Bulaga. Kahinumdom mo gipatawag siya sa MTRCB ug PCW (Philippine Commission on Women) niadtong July 2016? Tungod gihapon sa iyang komento nga maorag iyang gibasol ang babaye kon nganong gibuwagan ni sa iyang bana, “may asawa ka nakikishot ka sa labas.” Karon, kontrobersyal na sad si Sotto tungod sa iyang komedya nga “na-ano lang” bahin sa single mother. (Advance happy mother’s day diay sa May 14.) Bisantuod og wa siyay dautang intensyon, apan nidako ni tungod sa reaksyon sa social media. Hasta mga Kapuso celebrity gitabangan siya og bira. Tingali karon, nakat-on na si Sotto nga dili na gyud maayo ang magpataka og buka sa baba aron dili siya pistahan sa social media. Flop? Maihap ra ang nanan-aw pagtan-aw nako sa pelikulang “Luck at First Sight” starring Jericho Rosales ug Bela Padilla. Matod pa sa tiketera nga akong nahinabi basin i-pull out na ni ugma kay mingaw. Maora ra man gud siyag indie film. Cute unta tan-awon silang Jericho ug Bela apan limitado ang plot ug wala sad ma-establisar ang ilang mga karakter. Ang estorya didto ra nibabad sa pagkasugarol ni Joma (Jericho), kinsa nahimamat si Diane (Bela) nga iyang gituohan nga maoy maghatag niya og suwerte. Apan dihang nibati na sila og gugma, diha nagsugod ang malas. Sa katapusan nabawi ni Joma ang kuwarta pinaagi ra gihapon sa pagsugal. Asa ang redeeming value? Hotel California Kahinumdom ko sa interbyu niadto sa bokalistang si Don Henley sa Eagles nga ang ilang 1976 classic hit "Hotel California" dili kuno bahin sa California— “but rather a journey… it’s about America.” Kontrobersyal karon ang kantang Hotel California kay dunay hotel sa Mexico ang ni-claim nga inspired ang kanta sa ilang hotel. Mao nga gikiha karon sa Eagles ang maong hotel. Apan depensa sa tag-iya sa maong hotel sa Baja California Sur nga Hotel California na kunoy ilang pangan pag-ablli gyud nila niadtong 1950, kun 25 katuig sa wala pa na-release ang kanta sa Eagles. Mao ning panahona nga wala pa’y social media. Gitara, songhits ug komiks pa’y uso. “On a dark desert highway, cool wind in my hair…”

Mayo 09, 2017

