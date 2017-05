Sugilanon: Damgo sa kangitngit

Carmelo D. Lariosa

Panadtaran, San Fernando, Cebu NAGDAMGO na usab ako. Usa ka matang sa damgo nga ingon sa mihatag og dili maayong tilimad-on sa akong kinabuhi. Naglakaw ako subay sa hagip-ot nga dalan ug unya kalit lang may mga bangis nga mga mananap ang misugat kanako ug gilutos ako. Mihunat ko pagdagan taman sa ginhawa. Ang leyon nga maoy migukod sa akong pagdagan diha na duol sa akong luyo. Apan kusog kong midagan ug inanay nakong nabiyaan ang leyon. Ug nakita ko ang akong kaugalingon nga nahisum-ok sa mga dagtom nga kalikupan ug nakita ko nga dunay usa ka porma sa itom nga tawo nga miduol kanako ug gituok ako. Naningkamot ko nga makalingkawas gikan sa itom nga tawo nga karon daw itom nga aso. “Arrrrrggggg! Arrrrrggggg,,,,,,,,,,,! Buhii kooooo! Dili pa ko gustong mamatayyyyyy!” Ug inanay nga nahanaw ako sa kalibutan. Nabati ko ang akong inagulo nga daw naghingutas. May miyugyog sa akong pa ug kalit akong nakabangon. “Haaaaaaaaaa...haaaaaaaaaa… Nagdamgo ko, Ma!” Morag huot-huot pa akong tingog. “Laina gyud sa akong damgo, Ma, uy! Duna may buot mopatay nako!” “Damgo lang na. Ang damgo, Christopher, dili tinuod. Bunga lang na sa imong katulugon. Tingali duna kay gitan-aw nga salida sa sine ug maong nagdamgo kag dili maayo.” Dihay dudho sa pagpasabot o pahayag si iyang Mama Ditas. Apan alang nako, labi na sa akong nakita, may mga mata ang akong damgo. Akong nakita nga morag tinuod gyud nga gituok ako. Misukdip ang akong mga mata. Kon wala pa tingali ako madalig pukaw ni Mama, tingali patay na ako. Urom. Oo, urom ang resulta. NING gabhiona karon morag gibati kog kakuyaw kay inig katulog nako ug unya magdamgo ko, segurado gyung balikan ko niadtong itom nga aso nga pormag tawo. Gipanirhan ko ang mga bentana kay ako rang usa karon sa balay. Sila Mama ug Papa tua sa isla Handumanan, namista. Mihigda ko. Nagbukot sa habol. Taudtaod giganoy ako sa katulugon. Ug...ug...nakita ko na sab ang itom nga aso nga pormag tawo, nagwarawara sa itom niyang mga kamot. Ug nabati ko ang lanog niyang bahakhak. Unya miduol siya kanako ug mihanag tuok sa akong liog. Misinggit ko, apan way tingog nga migawas sa akong baba. “Haaaaarkkkkkkkkggggggg! Haaaarrrkkkkkkggggg… tabbbbbbaaannnnnggggg!” Nanlimbasog ako nga dili mapukan ni Kamatayon. Hinurot ang kusog misinggit ako sa lanog kaayong singgit nga morag usa ka katapusang siyagit, “Ginuooooo koooooo! Luwasa akooooooo! Ginuong Hesukristo, tabangiiiii… tabangi akooooooo!” Unya nakita kong inanay nga nahilis ang itom nga aso nga pormag tawo. Ug miluag ang akong gininhawa human sa ngil-ad ug itom kong damgo. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

