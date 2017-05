Sugilanon: Simbulo sa kadato

Alcea Maningo

Cangyan, Carmen, Cebu KUSOG ang negusyo sa magtiayong Celso ug Nova. Sari-sari store daplin sa karsada sa baryo Tilabog ning dakbayan. Nag-abang ra sila ining balay nga gihimo nilag tindahan. Sulod sa napulo ka tuig nakapalit na silag kaugalingong house and lot. Apan kini wa lang nila puy-i. Gipaabangan lang, kay nalingaw man silag puyo ining ilang tindahan nga kusog ang suhot sa kuwarta. Wa lang silay suwerte sa kaminyuon, kay wa sila tugahig anak. Mga pag-umangkon na lang nila ang ilang gitabangan ug gigastuhan sa pag-eskuyla. Unya nagpakisi si Celso sa iyang kapikas nga magpalit silag sakyanan. Dili unta gusto si Nova kay wa may kamao mo-drayeb nilang duha. Apan namugos si Celso kay siya ang magtuon og drayeb. Mipalit silag sekanhan nga jiffy. Gipahimudsan lang og padagan sa ilang mga higala ug paryente. Nakat-on si Celso sa pagmaneho, apan dili gustong mo-drayeb kay wa mawala ang iyang pagka nerbiyuso kon naa na siya sa driver’s seat. Makadrayeb lang siya kon may haniting drayber sa iyang tupad nga magbantay kanunay sa iyang sayop. Ang nahitabo mao kini: giparking na lang ang Jiffy sa kilid sa ilang balay. Gitam-ukan og mga baligya sama sa mga sako sa uling, mga binangan nga kahoy, mga kaang ug ubang mga ‘non-perishable’ nga mga baligya. Wa na gyud makadagan ang sakyanan sulod sa usa ka tuig. Morag junk na lang tan-awon. “Tan-awa, Dong Celso. Ang butang natong balor og P100,000 nagyaka na lang. Naghulat kon anus-a madunot,” ni Nova usa ka buntag niana nga naglili sa jiffy nga napughaw na ang pintal. Gikap-alan na sa abog. Nakatigom pag iti sa mga manok ug guryon nga manugpa sa ‘hood’ sa sakyanan. “Status symbol man god na sa tawo. Dili man ta ilhong dato kon way sakyanan,” ni Celso. “Binuang man nang status symbol. Gusto diay kang ilhong dato?” ni Nova. “Bitaw! Pero ako na lang nang ibaligya bisag minus na lang ang presyo, kaysa madunot lang na diha,” ni Celso. “Bitaw. Di man god magamit nato. Kon mangumpra ko, magsakay man lang kog traysikol. Kon mosimba, maglakaw ra man ko kay duol ra kaayo ang simbahan. Unya kon ato gyud nang sakyan mahadlok ka man mo-drayeb!” ni Nova. “Sakto gyud ka. Nagbasol hinuon ko nga nagpalit og sakyanan,” ni Celso. “Ayna lang pagbasol. Total, nalingaw man sab kag sakay-sakay ana sa pagtuon nimog drayeb,” ni Nova. “Na hala. Ato lang unya nang ipa-carwash. Unya butangag paskin nga FOR SALE,” ni Celso nga mitan-aw kang Nova nga miyango-yango. (Katapusan)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 08, 2017.

