Tambagi ko Noy Kulas: Plano

Dear Noy Kulas, Tawga lang ko og Micky, dunay duh aka anak sa amahan nga drug pusher pero napriso na. Sukad siya napriso, malinawon na ang akong kalibutan kay wa nay mangulata nako. Kulatado ko dihang nagpuyo pa mi pero akong giaguwanta tungod sa akong kahadlok. Bisan toa siya sa sud, nagsige gihapon siya og pangumusta nako ug sa among anak. Karon duna koy uyab nga foreigner nga gusto nang mokuha nako. Ako siyang gitug-anan sa tanan sa akong sitwasyon. Andam siyang motabang namo sa akong anak nga maka-abroad pero nahadlok ko sa akong ex kay basin unsay buhaton kon makahibawo siya sa akong plano. Maayo kaha nga akong ipadayon ang akong plano nga mogawas? Nahadlok k okay kahibawo ko daghan og kaila ang akong ex. Di ba kaha ko mabutang sa alanganin aning akong plano? MICKY Micky, Di tungod kay pusher siya, dako na siyang hulga nimo kon masuko siya. Nagdepende ang tanan kon unsa siya ka dako ug kalawom sa iyang koneksyon. Gawas sa koneksyon, depende usab kini kon unsaon nimo pagdala ang sekreto. Kon mag-anhaan ka sa internet ug ang imong post sa social media ma-monitor sa inyong common friends or relative, mahibaw-an ra gihapon ka. Apan kon nag-amping sab siya kay nakahibawo sa tanang estorya, Basta likayan ang bisan unsa nga public post. Konsulta og abogado nga sa imong tan-aw masaligan kay kon ang inyong anak giila sa imong kapuyo, di sayon ang pagdala kon mo-abroad ka. Nagkinahanglan kini og legal papers. Kana una ang imong buhaton. Mahimo ra man tingali kang mouna kay mas sayon kini kay sa imong dad-on ang inyong anak nga akong gituohan gamay pa kay pangitaan ka niana og mga papelis. Kon nagtuo kang hulga sa imong seguridad kon makahibawo ang imong ex, kana gi­kinahanglan mag-amping ka nga bisan ang imong immediate family mas maayong blind. Mas maayo usab nga mag-ampo ka sa Ginuo kay alang man sa inyong kaayuhan ang imong tumong. NOY KULAS kulassuper@sunstar.com.ph

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 09, 2017.

