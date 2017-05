GILUSAD sa SM City Cebu ang programang Pera Agad by Cash Credit niadtong Mayo 4. Usa kini ka cash credit gamit ang teknolohiyang pinans­yal ug lending company nga moha­tag og serbisyo pinans­yal sa publiko diin mas paspas, sa­yon ug way hasol nga cash loan. Inubanan kini sa FINTQnologies Inc sa PLDT ug Smart’s Voyager Innovations. Kini nga loan service giila internasyonal ug human sa malampusong paglusad niini sa Metro Manila ug South Luzon, malipayon ang programa na kini gilusad na sa Sugbo. Ang Pera Agad ang lokal na brand sa serbisyo ug kini mihalad ug way garantiya nga loan service nga muabot sa kantidad nga 10,000 ug tunong niini ang mga walay akses sa bangko o sa nagkalaing laing indibidwal sa Pilipinas nga ang edad 18 pataas. Pinaagi sa market online ug via mobile aron makapahimulos sa maong serbisyo. Sa pag text lang ug LOAN ug sa pag send sa 2423, sulod sa pila ka minutos ug kung aprubado ang gi-loan, mahimong makuha ang kwarta sa mga partner outlets sa Smart Padala. Fill-upan lang ang application form ug pagdala lang ug Go­vernment ID ug SSS number. Sigurado kang makabatid sa maong serbisyo kung ikaw Smart Prepaid ug TNT subscribers, apil na ang mga wala pa kasuway og pahuwam og kwarta sa mga pinansyal institusyon. Matod ni Lito Villanueva, managing director sa FINTQ, 70% sa nasud ang wala pay akses sa mga bangko o sa mga bisag asang pormal nga serbisyong pinansyal. Siya nakasigurado nga dako ang impak niining programa sa Sugbo. Kon itande sa ubang bangko nga mas daghan pang hasol, sa Pera Agad, wala pay kolateral, wala pay daghang requirements nga dad-on. Sa usa ra ka text, ma­himong mapahimuslan kini. Dugang ni Villanueva, maka benepisyo ang programa sa mga gustong mutukod ug negosyo nga nanginahanglag pas­pas nga kwarta. Malipayon sab siya nga mintras naglusad sa programa, ubay-ubay ang ni-apply niini. Giawhag niya ang mga Sugboanon sa pagkuha sa paspas, sayon ug way hasol nga cash loan, PERA AGAD by Cash Credit. Mariezze Herrero CNU Comm Intern

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.