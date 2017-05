Tambagi ko Noy Kulas: Si Mama

Dear Noy Kulas, Tawga lang ko sa ngalan nga Unknown. Akong problema mao ni. Sa bata pa ko, nagdako ko sa akong lola. Kaning akong lola di matawag nako og pure nga lola kay iyaan siya sa akong mama. Nakapuyo ko og usa ka dekada. Nibalhin kog puyo sa akong igsuon hangtud nahuman kog college. Naminyo ko ug naa na sa laing nasod. Namatay akong amahan ug niuli ko. Akong usa ka igsuon niingon nga mas maayo kuno akong kuhaon among inahan aron molungtad ang iyang kinabuhi kay kon sa amoa, pulos na lang problema. Kay wa ko nagtubo nila, wa ko ka feel og unsa ang love sa inahan kay sa gagmay pa mi, biyaan ra mi. Maka feel kog loneliness sa una sa gagmay pami. Gikuha ra gihapon nako among inahan ug nag-uban na mi pagpuyo diri sa abroad. Wa ko gipabiti sa akong inahan og gugma. Way bond namong duha, lahi sa ubang anak ug inahan. Pirme ra niyang pangitaon ang among kamanghuran nga iyang gikauban pirmi. Unsaon nako pagsulbad nga naa mi bond? Usahay maglalis mi. Kapuyan ko ug makaingon ko nga ibalik siya kay maorag burden nako. Na-stress ko. Diri ako siyang gipaangayan sa tanan. Di pa nako siya patrabahoon sa balay kay makaya ra nako. Bisan sa pagpabantay sa akong mga anak, Unsa kaha akong buhaton, Noy? Daghang salamat. UNKNOWN Unknown, Wa ka maka-feel og gugma niya kay wa ka magdako. Wa moy bonding kaniadto mao wa kay ma-feel alang niya. Apan huna-hunaa nga imo siyang inahan. Sud sa siyam ka buwan naa ka sa iyang tiyan. Wa ka niya gipa-abort sama nianang uban diha nga gilabay sa basura. Kana lang maoy imong huna-hunaon kanunay. Bisan wa ka maka­kitag gugma gikan niya, ihatag ni ngadto niya. Kon gusto siyang mopauli kay ganahan siya sa inyong kamanghuran, iuli siya apan, saari usab sila og suporta. Ingna sila nga mas ganahan ang inyong inahan sa inyong kamanghuran kay magsige og pangita niini. Kon sa imong tan-aw mas makaayo kaniya ang pagpauli, papaulia. Kinahanglan nga magsabot mo sa inyong inahan ug mga igsuon. Kon uyon ug malipay siyang mahiuli, papaulia. Apan kon mas ganahan siya mo mopuyo uban nimo, ayaw siya pugsa. Kon mahiuli siya ug makaamgo nga mas ganahan siya sa iyang kinabuhi uban nimo, pabalika. Basta ihatag kaniya ang gugma nga wa nimo ma-feel gikan niya. Ayaw pagpaabot nga bugtian ka. Bisan unsaon, imo siyang inahan bisan kon nagkuwang siya sukad pa kaniadto. NOY KULAS (kulassuper@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 11, 2017.

