Sheryn Regis featured artist sa Pagcor Casino

MAGPASALAMAT ko nila ni Ching Pelayo-Dacua ug Aprille Mabesa sa way puol nga pag-imbitar nako kon duna silay show sa Teatro Casino, wa lang ko makalugar adtong si Gabby Concepcion ug Christian Bautista ang nilingaw sa mga suki sa Casino Filipino-Cebu. Nakalugar ko adtong Sabado diin ang featured artist si Sheryn Regis. Duha na diay ka tuig ang nilabay human nag-concert si Sheryn sa Teatro. Tin-aw pa gihapon ang tingog ni Sheryn nga nakapadaog niya kanhi sa Voice of Asia didto sa Russia. Lakip sa nanan-aw sila si Dr. Jun, Dr. Estrella ug Dr. Geraldine Yapha ug may duha ka babaye nga bisan edaran na, graceful gihapon mosayaw dungan sa kanta ni Sheryn ug nalingaw ang nanan-aw base sa kusog nga pakpak. Molibot si Sheryn sa nasud aron mokanta sa mga Pagcor Casino ning bulan sa Mayo. May show usab siya sa Ayala Center Cebu apan lang ko seguro unsang petsaha. Basin sa Mothers’ Day celebration. ● ● ● May pasundayag ang Cebu Clergy Performing Artists nga gitawag og "Kinse" agig pagsaulog sa ika-15 nga anibersaryo sa grupo nga pulos pari ang mga sakop. May niangkon nga siya ang gwapo sa grupo adunay mniangkon nga labing batan-on, labing maayo mosayaw, labing maayog tingog. Pastilan! Pagwali na lang mo, Pader, uy! Joke! Adto sa Mariner’s Court dapit sa Pier 1 ang ‘’ sa sunod Biyernes, Mayo 19, sugod sa alas 7 s.g. Si Anna Fegi ang guest. Manan-aw ta! ● ● ● Samtang nag-pack up ko para sa byahe gawas sa Cebu City, kalit kong nahatutok sa TV kay familiar kaayo ang nawong nga akong nakita. Nibalik diay pag-arte ang kanhi seksi nga artistang si Alma Moreno. Duna siyay special participation sa "Pusong Ligaw" ug wa hinuon ko katan-awg maayo kay lumalargahay lagi. Motan-aw kog balik aron masuta nako kon may umento ba ang inartehan ni Alma human sa iyang pagbakasyon sa showbiz aron moalagad sa madlang pipol.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 12, 2017.

